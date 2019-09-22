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12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Мать авокадо» стала героиней соцсетей (фото)

Женщина спасает косточки авокадо и выращивает деревья. Сейчас в ее домашнем «питомнике» 500 ростков.

Марисса Хаш из Австралии привлекла к себе внимание пользователей соцсетей необычным хобби. Женщина собирает выброшенные косточки авокадо и проращивает их. Когда ростки становятся достаточно сильными, Марисса отдает их всем желающим.

Хаш попыталась вырастить первые авокадо, когда жила в Сиднее. Она просто оставила косточки в наполненных водой пластиковых стаканчиках. Очень медленно показались первые ростки. Позже Марисса переехала жить во Вьетнам. В жарком влажном климате дело пошло намного быстрее.

Сейчас в доме у женщины примерно 500 стаканчиков с косточками авокадо. Каждое утро она подливает им воду и следит, чтобы на листья не попадали прямые солнечные лучи, ведь авокадо этого не любят.

Марисса участвует в экологических акциях по сбору мусора и озеленению городов. Ростки авокадо она отдает друзьям и знакомым. Их высаживают у домов, в садах и даже городских парках.

Хаш опубликовала рассказ о своем хобби в соцсетях и неожиданно для себя вызвала настоящий ажиотаж. Пользователи похвалили женщину за полезную работу и попросили поделиться инструкцией по выращиванию авокадо, что она и сделала.

«Мне нравится, что я, возможно, заронила хорошие семена в умах людей. Это удивительно. Я вижу, что обычные люди делают огромные шаги к лучшему будущему для всех нас», — написала Марисса.

Анна Лысенко

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