В итальянском городе предложили расплачиваться за парковку молитвой

Вся процедура предусмотрена перед местной церковью, посвященной Богоматери. Необычная инициатива принадлежит ее настоятелю — дону Винченцо Де Марио, который вывесил соответствующую табличку. Он выделил парковочные места перед церковью и решил таким необычным способом возвращать людей к религии.
Сам он признается, что его инициатива носит шуточный характер, а проверять, помолился ли водитель, смогут «лишь сами Господь и Богоматерь».
Католической газете Avvenire священник рассказал, что построенная в конце 1950-х годов на окраине Авеццано церковь в свое время много значила для прихожан. Район, где она находится, прозвали «концлагерь», потому что во времена еще Первой мировой войны там находился лагерь военнопленных.
С годами приход, который дон Винченцо возглавляет более 10 лет, растерял прихожан. «У людей остается все меньше времени, чтобы заглянуть в церковь, поговорить с Богом. Меня удовлетворит и одна молитва на каждую машину. Главное, чтобы человек остановился и обратился к Богу», — сказал священник.