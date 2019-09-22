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12:27 (мск), источник: ТАСС

В итальянском городе предложили расплачиваться за парковку молитвой

РИМ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Длительность парковки в городе Авеццано в районе Аквилы (область Абруццо) предложили считать числом молитв. 15-минутное стояние «стоит» одну молитву Деве Марии, час — 10 молитв, два часа — 20, а за долгосрочную парковку — надо прочитать весь молитвенник.

Вся процедура предусмотрена перед местной церковью, посвященной Богоматери. Необычная инициатива принадлежит ее настоятелю — дону Винченцо Де Марио, который вывесил соответствующую табличку. Он выделил парковочные места перед церковью и решил таким необычным способом возвращать людей к религии.

Сам он признается, что его инициатива носит шуточный характер, а проверять, помолился ли водитель, смогут «лишь сами Господь и Богоматерь».

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Католической газете Avvenire священник рассказал, что построенная в конце 1950-х годов на окраине Авеццано церковь в свое время много значила для прихожан. Район, где она находится, прозвали «концлагерь», потому что во времена еще Первой мировой войны там находился лагерь военнопленных.

С годами приход, который дон Винченцо возглавляет более 10 лет, растерял прихожан. «У людей остается все меньше времени, чтобы заглянуть в церковь, поговорить с Богом. Меня удовлетворит и одна молитва на каждую машину. Главное, чтобы человек остановился и обратился к Богу», — сказал священник.

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