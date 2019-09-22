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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Почтальона уволили за минутное опоздание

Британского почтальона с 28-летним стажем уволили за минутное опоздание. Об этом сообщает Kent Live.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в сентябре 2018 года, однако известно о нем стало только сейчас. Роберту Локьеру из города Эшфорд надлежало доставить посылку в банк до 13:00. Когда мужчина прибыл на место, ему пришлось встать в общую очередь, и потому подпись на бланке о получении работник финансового учреждения поставил лишь в 13:01. При этом и сам Локьер, и работник банка утверждают, что почтальон прибыл к месту назначения за четыре минуты до окончания срока доставки.

Мужчина обжаловал свое увольнение, однако суд не встал на его сторону: он выяснил, что почтальона за прошедший год дважды привлекали к дисциплинарной ответственности и предупреждали, что любое последующее нарушение приведет к увольнению.

«Не могу поверить в случившееся, я просто хотел работать. Надеюсь, профсоюз сможет помочь, я просто хочу вернуться к своим обязанностям», — рассказал Локьер.

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