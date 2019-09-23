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10:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Электрик нашел древний клад по дороге на работу

Израильский электрик обнаружил в Нижней Галилее керамику и оружие, которые тысячи лет были скрыты от взора людей. Об этом сообщает Israel21c.

Источник: Israel Antiquities Authority

По дороге к клиенту Ахмед Нассар Яссин (Ahmed Nassar Yassin) облокотился на скалу. Неожиданно камень подался, и он увидел под ним древние горшки и кувшины, а также медный кинжал с деревянной рукояткой.

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Мужчина осторожно вытащил предметы и связался с Управлением древностей Израиля. Для осмотра находок приехал Нир Дистелфелд (Nir Distelfeld) из отдела предотвращения краж. Он оценил их возраст в 4,5 тысячи лет и предположил, что Яссин наткнулся на захоронение среднего бронзового века, в которое, по обычаю того времени, клали вещи умерших, призванные служить им в загробном мире.

«Кое-кто звал его дураком и предателем за то, что он отдал артефакты государству, — утверждает Дистелфелд. — Но он решил поступить, как законопослушный гражданин. Ахмед понимал, что это не его частная собственность, а наследие, которое принадлежит всему народу».

В 2018 году сообщалось, что на острове Рюген в Германии кладоискатели-любители нашли сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Во время раскопок были обнаружены 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора.

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