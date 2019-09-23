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13:09 (мск), источник: Esquire

Пентагон извинился за угрозу перед миллениалами, которые собирались штурмовать базу ВВС США «Зона 51»

Участникам штурма угрожали бомбой.

Пресс-служба Пентагона извинилась за неуместный твит с угрозой, обращенный к тем, кто собирался участвовать в штурме «Зоны 51». Об этом сообщает Business Insider.

Пост был размещен в твиттере одного из медийных сервисов Минобороны (Defense Visual Information Distribution Service — DVIDSHub).

«Миллениалы в случае попытки рейда на “Зону-51” сегодня увидят последним в своей жизни вот это», — написали DVIDSHub в твиттере. К записи прилагалось изображение тяжелого бомбардировщика B-2 Spirit. В штурме собирались принять участие люди разных возрастов, но большая часть из отметившихся в мероприятии на Facebook были миллениалами — рожденными в конце XX века.

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На данный момент пост удален, а Пентагон принес свои извинения: «Сотрудник DVIDSHub прошлой ночью разместил твит, который ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Этот твит был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку».

Напомним, что затея со штурмом началась как шутка: авторы сообщества с мемами Shitposting cuz im in shambles создали на фейсбуке мероприятие «Штурм “Зоны 51”. Они не смогут остановить всех нас». Его создатели предложили собраться осенью и взять штурмом военную базу в Неваде, где якобы исследуют НЛО. Информация о таких исследованиях встречалась в «Симпсонах», «Дне независимости», «Секретных материалах», «Футураме» и нескольких играх и подкреплялась, по мнению сторонников этой теории, тем фактом, что «Зона 51» была полностью засекреченным объектом с 1955 по 2013 год. В ЦРУ при этом заявили, что там проводят испытания самолетов-разведчиков, однако участников акции эти слова не убедили.

В итоге мероприятие ограничилось тусовкой на пару тысяч человек в соседних от базы городах. Попытку перелезть через забор предприняла лишь одна женщина, еще один мужчина из Канады помочился на ограждение. Обоих задержали, но уже отпустили.

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