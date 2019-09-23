12:28 (мск), источник: Forbes
Британская оккупация и триумф «Чернобыля»: как прошла церемония вручения «Эмми 2019»
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В этом году «Эмми» получили лучшие телепрограммы, вышедшие в
Церемонию этого года The Guardian справедливо назвал «вторжением британцев». Хотя приз за лучшую драму достался «Игре престолов», практически все другие главные награды забрали сериалы, созданные на территории Великобритании или при участии британских актеров, сценаристов и режиссеров. Один из главных хитов последнего телесезона — «Дрянь» от Фиби
В этих номинациях «Чернобыль» обошел такие проекты, как «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят». Выйдя на сцену за наградами, режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин сказали, что посвящают эту статуэтку всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Награду за лучшую мужскую роль получил Билли Портер («Поза»). Его конкурентами были Кит Харрингтон («Игра престолов») и Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»).
Главный вопрос, который волновал и зрителей, и номинантов: получит ли главную награду «Игра престолов» за свой эпический финальный сезон? Он был номинирован на 32 различные премии — и это рекорд за всю историю телевидения. На прошлой неделе «Игра» уже получила 10 статуэток Creative Arts Emmys (награда в области креативного искусства, в том числе вручаемая за технические достижения).
Таким образом — с 12 наградами «Эмми» — сериал побил свой собственный рекорд 2015 года.
Одним из самых ярких моментов вечера стала речь Мишель Уильямс, исполнительницы главной роли в
Активистка в борьбе за гендерное равноправие, она однажды узнала, что за съемки в фильме «Все деньги в мире» ей заплатили значительно меньше, чем ее коллеге Марку Уолбергу:
Когда в следующий раз женщина (и особенно цветная женщина), которая зарабатывает 52 цента к каждому доллару, который получает ее белый
коллега-мужчина,скажет вам, сколько ей нужно для выполнения своей работы, выслушайте ее. Поверьте ей, потому что однажды она может сказать вам спасибо за то, что вы позволили ей добиться успеха — благодаря, а не вопреки.
Ее речь вызвала слезы у многих гостей церемонии.