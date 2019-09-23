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12:28 (мск), источник: Forbes

Британская оккупация и триумф «Чернобыля»: как прошла церемония вручения «Эмми 2019»

В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония «Эмми» — самой престижной награды для телевизионных проектов. Лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов», а «Чернобыль» получил сразу три статуэтки. Как это было — в обзоре Forbes Life.

Источник: Reuters

В этом году «Эмми» получили лучшие телепрограммы, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. Вручение премий состоялось 22 сентября Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, а трансляцию вечера провел канал Fox.

Британская оккупация

Церемонию этого года The Guardian справедливо назвал «вторжением британцев». Хотя приз за лучшую драму достался «Игре престолов», практически все другие главные награды забрали сериалы, созданные на территории Великобритании или при участии британских актеров, сценаристов и режиссеров. Один из главных хитов последнего телесезона — «Дрянь» от Фиби Уоллер-Бридж, одновременно очень смешная и очень грустная история об одиночестве и поисках любви в современном мире — получил сразу несколько наград, в том числе за лучшую комедию и выдающуюся режиссуру. Приз за лучшую женскую роль забрала англичанка Джоди Комер, сыгравшая очаровательную серийную убийцу в сериале «Убивая Еву».

Источник: Reuters
Сериал «Чернобыль» (хотя и созданный в США, но руками британской команды) был удостоен сразу трех наград телеакадемии: в категориях «лучший мини-сериал», «лучшая режиссура мини-сериала или фильма» и «лучший сценарий сценарий мини-сериала или фильма».
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В этих номинациях «Чернобыль» обошел такие проекты, как «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят». Выйдя на сцену за наградами, режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин сказали, что посвящают эту статуэтку всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Награду за лучшую мужскую роль получил Билли Портер («Поза»). Его конкурентами были Кит Харрингтон («Игра престолов») и Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»).

На кону — престол

Главный вопрос, который волновал и зрителей, и номинантов: получит ли главную награду «Игра престолов» за свой эпический финальный сезон? Он был номинирован на 32 различные премии — и это рекорд за всю историю телевидения. На прошлой неделе «Игра» уже получила 10 статуэток Creative Arts Emmys (награда в области креативного искусства, в том числе вручаемая за технические достижения).

Источник: Reuters
Финал борьбы за престол на «Эмми» полностью удовлетворил фанатов саги: «Игра» унесла домой главный приз вечера и статуэтку за лучшую роль второго плана для Питера Динклэйджа.

Таким образом — с 12 наградами «Эмми» — сериал побил свой собственный рекорд 2015 года.

52 цента к доллару

Одним из самых ярких моментов вечера стала речь Мишель Уильямс, исполнительницы главной роли в мини-сериале «Фосси/Вердон», в которой она выступила за равенство в оплате труда мужчин и женщин.

Источник: Reuters

Активистка в борьбе за гендерное равноправие, она однажды узнала, что за съемки в фильме «Все деньги в мире» ей заплатили значительно меньше, чем ее коллеге Марку Уолбергу:

Когда в следующий раз женщина (и особенно цветная женщина), которая зарабатывает 52 цента к каждому доллару, который получает ее белый коллега-мужчина, скажет вам, сколько ей нужно для выполнения своей работы, выслушайте ее. Поверьте ей, потому что однажды она может сказать вам спасибо за то, что вы позволили ей добиться успеха — благодаря, а не вопреки.

Ее речь вызвала слезы у многих гостей церемонии.

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