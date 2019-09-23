12:28 (мск), источник: Моя Планета
Что видят животные в зеркале?
И кто из них может отождествить увиденное с собой.
Отвечает Антон Барановский, к. б. н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Современного технического университета
Многие владельцы домашних животных убеждены, что их питомцы узнают себя в зеркале. Вероятно, эта способность индивидуальна, связана с общим уровнем интеллекта и ее можно приобрести и развить.
Поскольку животные не могут рассказать нам о своих впечатлениях, приходится делать выводы по их реакциям, ставить эксперименты. Для того чтобы определить, способно ли животное узнать собственное отражение в зеркале, обычно применяют тест Гэллапа. Находящемуся под анестезией животному подкрашивают такие части тела, которые без зеркала ему не видны. Оно этого не замечает. Однако, оказавшись перед зеркалом, начинает исследовать окрашенные места или пытается удалить эти пятна. В этом случае можно утверждать, что животное отождествляет увиденное с собой.
Среди млекопитающих тест проходили человекообразные обезьяны: шимпанзе, гориллы и орангутанги, а также дельфины и слоны. Но даже они не сразу опознавали себя, поначалу принимая свое отражение за собрата. Только постепенно, через несколько суток периодических попыток, они воспринимали увиденное именно как свое отражение. Кстати, люди, ранее не видевшие зеркала, ведут себя точно так же.
Похожей способностью обладают человекообразные обезьяны. Они могут обучиться выполнять упражнения для рук только по отражению в зеркале.
Но большинство животных не реагирует на свое отражение или воспринимает его как другую особь своего вида, пытаясь напасть или вступить в контакт. На этом, в частности, основано использование зеркал как «игрушек» для попугаев, содержащихся поодиночке.
Отраженный в зеркале ландшафт животные также сначала воспринимают как реально существующий. Например, выпущенная в комнате птица может попытаться «влететь» в зеркало. Правда, обычно, подлетев близко, она поворачивает в сторону, так как видит неизбежность столкновения с другой птицей, «летящей из зеркала». Очень скоро она усваивает, что внутрь попасть нельзя, и прекращает попытки. Впрочем, это не доказывает, что птица понимает: изображение в зеркале — это ее отражение. Точно так же крылатые привыкают к окнам. Городские птицы, такие как голуби и воробьи, редко сталкиваются со стеклами, чего нельзя сказать о диких.