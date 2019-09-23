13:47 (мск), источник: Это Кавказ
Шалбуздаг: священная гора с марсианскими пейзажами
На эту вершину на самом юге России поднимаются сотни людей в день: туристы — за потрясающими видами, паломники — за исцелением и исполнением желаний.
Среди
Из Махачкалы до селения Мискинджа, именно отсюда начинается подъем на вершину, дорога идет вдоль Каспийского моря через древний Дербент, виноградные поля и прочие прелести Южного Дагестана, до реки Самур и дальше — по потрясающе красивой долине реки вдоль границы с Азербайджаном.
Из Мискинджа до святилища «Эренлар» проедут только внедорожники, хотя горячие парни умудряются взмывать вверх на «Приорах». Оптимальный транспорт — российские уазики, которых у местных перевозчиков в избытке.
Святилище — небольшое современное строение, внутри находится могила праведника Сулеймана. По преданию, его хотели похоронить у подножья горы, но прилетела стая голубей и перенесла тело именно на это место, где его и похоронили.
От святилища до так называемого базового лагеря — пешая тропа на 20−30 минут. В лагере две капитальные постройки. Одна из них — мечеть, где люди останавливаются на ночлег перед восхождением. Другая — столовая, где всех кормят и поят чаем. Продукты паломники приносят с собой в качестве милостыни. Все угощают всех. В столовой весь сезон дежурят
Лагерь на высоте около 2,5 тысячи метров над уровнем моря — это место, откуда, говоря языком альпинистов, начинается штурм. Сюда желательно приехать под вечер. Так успеваешь полюбоваться фантастическим закатом, сытно поужинать, посмотреть на звезды и, если удастся, поспать. Мечеть, она же спальня, поделена перегородкой на женскую и мужскую половины. На полу — ковры, а вдоль стен — матрасы, одеяла и подушки.
Самые опытные выходят на штурм около трех утра и встречают рассвет на маршруте. Завораживающее зрелище. К 7−9 часам утра (зависит от скорости подъема) паломники добираются до источника
Большинство паломников набирают воду в принесенные с собой емкости и забирают домой. На дне водоема блестят монеты.
От источника до конца маршрута — еще около часа пути среди скал. Неземной красоты пейзажи напоминают марсианские.
Другого человека скала не пропустит. Вероятно, у тех, кто доходит до этого места, грехи смываются автоматически: скелетов внутри не было.
От расщелины до конца пути — еще около километра. Практически вдоль всего маршрута встречаются придорожные камни, наспех сложенные друг на друга, привязанные к чему угодно полоски ткани и странные инсталляции — клочки земли, обложенные цепочкой камней в размер человеческого тела.
В конце пути паломников ждет «грехомер» посерьезнее. Метров десять по вертикальной норе —