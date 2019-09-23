Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
18:17 (мск), источник: Фонтанка

«Это прихожане предложили». С маски-шоу отметили в Петрозаводске церковный праздник

Празднование перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петрозаводске украсили люди в камуфляже со служебными собаками.

6
фотографий
6
фотографий

Прямо перед кафедральным собором Александра Невского силовики показали навыки обезвреживания вооружённых преступников, а местные казаки — как умеют пользоваться шашками. Фотографии необычного торжества представителей РПЦ очевидцы опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 сентября.

Новость
В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе после венчания

В местной епархии «Фонтанке» пояснили, что впервые в 2019 году на церковных торжествах демонстрировали оружие, собак и навыки силовиков.

«Это у нас впервые. Да, были кинологи и люди в масках. Показательные выступления. Почему это появилось сейчас, даже не могу объяснить. Прихожане предложили, и всё. Не наша сторона. Насколько этот эксперимент оказался удачным, пока не могу сказать», — пояснил помощник владыки, отец Константин.

За умением обезвреживать человека с огнестрельным оружием и размахивать шашкой в том числе наблюдали дети, кадеты местных корпусов.

«Для пользы духовно-патриотического воспитания молодежи, на благо Отечества и вящего прославления небесного покровителя города Петрозаводска была учреждена ежегодная именная стипендия в честь святого благоверного князя Александра Невского в размере пяти тысяч рублей из средств кафедрального собора г. Петрозаводска», — уточняет сайт карельской епархии.

Читайте также
 «В ужасе даже алкотестеры сломались». Как шестеро из УСБ ловили на пьянк...
Россию опять подозревают в обмане и хотят оставить без Олимпиады
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Экс-игроки сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей
Европа задумалась об ударе по российским удобрениям
Дизайнеры одели домашних кур в свитера и шапочки (фото)
Назван популярный способ грабить россиян в интернете
В Антарктике обнаружили странное желеобразное существо
Здоровье
В России создали искусственное мясо После трёх серий экспериментов полного цикла была получена первая «котлета» постного фарша.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новая «Ока»: как мог бы выглядеть автомобиль за 300 тысяч рублей Помните маленькую «Оку»? Для кого-то она была первым автомобилем, некоторые до сих пор продолжают ее эксплуатировать
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в эротических сценах Актриса появится в откровенных эпизодах в новой картине Клима Шипенко
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок. А надо ли? 240
Нужна ли школа? 213
Какие любимые духи у Вас? 200
Кошка для снятия стресса? 167
Леди
Мама Ксении Собчак повеселилась на дне рождения Кати Лель Звезды поздравили певицу с 45-летием.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь