13:26 (мск), источник: РИА Новости
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян рассказал подписчикам в Instagram, что уже больше года не был в своем доме.
Он опубликовал серию фотографий своего кабинета, в котором снимали передачу «Смехопанорама». По словам артиста, он долгие годы собирал книги для своей коллекции, многие издания он самостоятельно реставрировал.
«Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать», — написал Петросян.
Он отметил, что «все это, конечно, незаконно, но в жизни бывает».
«Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа — это я, а я — это моя профессия!» — добавил артист.
В прошлом году Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил более 30 лет. Супруги не смогли мирно решить вопрос о разделе имущества, поэтому судебные разбирательства длятся до сих пор. По данным СМИ, Степаненко живет в апартаментах в Зачатьевском переулке, за квартиру не платит, но бывшего мужа туда не пускает.