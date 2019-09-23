Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Разводы по СМС» стали угрозой для российских женщинКак поступают мусульманки, чтобы не оказаться внезапно брошенными
Фоторепортажи
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
13:26 (мск), источник: РИА Новости

Петросян заявил, что не может попасть в свой дом

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян рассказал подписчикам в Instagram, что уже больше года не был в своем доме.

Источник: РИА Новости

Он опубликовал серию фотографий своего кабинета, в котором снимали передачу «Смехопанорама». По словам артиста, он долгие годы собирал книги для своей коллекции, многие издания он самостоятельно реставрировал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать», — написал Петросян.

Новость
Названы гонорары российских юмористов

Он отметил, что «все это, конечно, незаконно, но в жизни бывает».

«Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа — это я, а я — это моя профессия!» — добавил артист.

В прошлом году Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил более 30 лет. Супруги не смогли мирно решить вопрос о разделе имущества, поэтому судебные разбирательства длятся до сих пор. По данным СМИ, Степаненко живет в апартаментах в Зачатьевском переулке, за квартиру не платит, но бывшего мужа туда не пускает.

 Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены
Детей из России облили в Турции горящим маслом
СК назвал имя убийцы Михаила Круга
В России начали строить микроквартиры
Должникам предложили оставлять прожиточный минимум
Разорилась старейшая в мире туристическая компания
Путин поручил субсидировать ипотеку молодым семьям в ДФО до 2%
Триумф «Игры престолов», слезы, овации: как прошла «Эмми 2019»
Здоровье
Дефицит витамина D грозит ранней смертью Ученые призывают не бояться принимать добавки с этим витамином, они обеспечат вам здоровье и долголетие.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новая «Ока»: как мог бы выглядеть автомобиль за 300 тысяч рублей Помните маленькую «Оку»? Для кого-то она была первым автомобилем, некоторые до сих пор продолжают ее эксплуатировать
Кино
СМИ: назван новый герой шоу «Холостяк» В интернете появилось фото, возможно, сделанное на съемочной площадке очередного сезона популярного телепроекта
Недвижимость
Надо ли утеплять пластиковые окна?
В Дании продают парусник 1935 года для комфортабельной жизни на воде
12 любопытных фактов о «сталинках»
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Дети
Как выглядят мамы вечно юных звезд 45+ (фото) Публикуем фото нестареющих звезд и их матерей
Леди
Мама Ксении Собчак повеселилась на дне рождения Кати Лель Звезды поздравили певицу с 45-летием.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь