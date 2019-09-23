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14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Антарктике обнаружили странное желеобразное существо (видео)

Новый глубоководный вид может оказаться очень распространенным.

Ученые с новозеландского исследовательского судна RV Tangaroa обнаружили в водах Антарктики странное желеобразное существо. Они показали находку в документальном фильме The Secrets of Antarctica.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые до сих пор нередко находят новые виды глубоководных существ. Их стало проще замечать благодаря подводным роботам.

Желеобразный «пришелец» обитает на глубине 3,5 тысяч метров.

«Мы не знаем, сколько их там, мы не знаем, насколько они распространены. Но я никогда не видела ничего подобного раньше», — говорит участница исследовательской команды в фильме.

Анна Лысенко

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