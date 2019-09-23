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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали, как хищники реагируют на зеркало (видео)

Захватывающее зрелище.

Исследователь Марк Фернли разместил в тропическом лесу Амазонки большое зеркало, а рядом повесил видеоловушку.

Это часть эксперимента: ученые пытаются узнать, как обитающие в джунглях животные реагируют на свое отражение.

Камера возле реки Лас-Пьедрас в Перу запечатлела ягуара и пуму. Первый попытался напасть на свое отражение, второе животное рычало и шипело.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как показало исследование, дикие кошки из тропиков не понимают, что видят в зеркале себя, говорит Фернли. Самцы метят территорию и пытаются прогнать «чужаков».

Анна Лысенко

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