15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали, как хищники реагируют на зеркало (видео)
Захватывающее зрелище.
Исследователь Марк Фернли разместил в тропическом лесу Амазонки большое зеркало, а рядом повесил видеоловушку.
Это часть эксперимента: ученые пытаются узнать, как обитающие в джунглях животные реагируют на свое отражение.
Камера возле реки
Как показало исследование, дикие кошки из тропиков не понимают, что видят в зеркале себя, говорит Фернли. Самцы метят территорию и пытаются прогнать «чужаков».
Анна Лысенко