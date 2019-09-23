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15:21 (мск), источник: ТАСС

Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале Богомолова про маньяка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак примет участие в съемках сериала Константина Богомолова «Хороший человек», в основу сценария которого легла история ангарского маньяка — бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова.

Источник: AP 2019

Главного героя играет Никита Ефремов, роль следователя исполняет Юлия Снигирь, сообщила в понедельник пресс-служба видео-сервиса Start.

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«Стартовали съемки оригинального киносериала видеосервиса START “Хороший человек”. Главного героя Ивана Крутихина играет Никита Ефремов (“Лето”, “Оттепель”), роль следователя Евгении Ключевской исполняет Юлия Снигирь (“Новый папа”, “Кровавая барыня”, “Великая”). В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие», — говорится в сообщении.

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы».

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в 1994—2000 годах в Ангарске.

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