15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дружелюбная белуха украла у туриста камеру (видео)
Но потом вернула ее обратно.
Дайвер Йоахим Ларссен, плавая на каяке в бухте Хаммерфест в Норвегии, столкнулся с самым милым морским воришкой. Когда Йоахим подплывал к причалу, к нему вплотную подобрался любопытный белый кит, решивший познакомиться с ним поближе.
Ларссен был взволнован такой встречей, ведь прирученная белуха по имени Хвальдимир — настоящая местная знаменитость.
Воспользовавшись ситуацией, Ларсен решил снять кита на камеру и опустил ее под воду. В следующее же мгновение Хвальдимир открыл пасть и утащил у каякера его GoPro, бросив камеру на дно. Правда, уже через пару секунд кит вновь подобрал устройство и в конце концов вернул его владельцу, за что был награжден комплиментами и поглаживаниями.
Екатерина Гура