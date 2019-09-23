Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

«Телекомпания “Игра-ТВ”, учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб», — говорится на сайте «Что? Где? Когда?».
«Мы с глубоким уважением относимся к создателям “Что? Где? Когда?” и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия» решения за ними, — сообщили в пресс-службе «Первого канала».
«Ведомости» запросили комментарий Александра Друзя.
Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» после скандала в феврале. Тогда главный редактор программы Илья Бер обвинил Друзя в попытке его подкупить. Перед съемками программы с участием Друзя магистр «Что? Где? Когда?», по словам Ильи Бера, просил помочь ему выиграть главный приз в 3 млн руб. В обмен на это Друзь, по его словам, обещал поделиться деньгами. Бер записал на диктофон разговор с Друзем.
Выпуск «Кто хочет стать миллионером?» с Друзем вышел в эфир в декабре 2018 г. Он играл вместе с еще одним знатоком, бывшим мэром города Троицка Виктором Сидневым. Они дошли до последнего вопроса, однако не дали на него правильный ответ и ушли с несгораемой суммой в 200 000 руб.
Артем Гирш, Мария Истомина