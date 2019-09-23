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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер снял на видео «домашние хлопоты» осьминога

Моллюск решил навести порядок в своем жилище.

Дайвер Эрик Десмет нырял в море недалеко от французского города Канны. На дне он случайно наткнулся на небольшого осьминога, живущего в пластиковом стакане.

Головоногого моллюска Эрик застал за домашними делами: тот сначала вытащил из домика кучу пустых ракушек, а затем начал их перебирать и чистить. Те, что были надломлены, он выбрасывал, а все целые затаскивал обратно в жилище.

Во время загрузки произошла ошибка.

Десмет наблюдал за осьминогом около 10 минут и отметил, что трудился моллюск очень усердно и тщательно.

Екатерина Гура

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