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10:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 вещей, которые спасут вас от непогоды и осенней хандры

Пришла осень, а вместе с ней — холода, дожди и нежелание выходить из дома. Но есть действенный способ не допустить осенней меланхолии — надо добавить в свою жизнь тепла, красок и уюта! О том, как сделать это, не потратив много времени и денег, читайте в нашем материале.

Зонт-радуга

Яркий зонт-трость точно поднимет настроение в непогоду и вам, и окружающим! Но цвет — не единственное его достоинство. Конструкция полуавтомат, 16 спиц и прорезиненная ручка, препятствующая скольжению — этот аксессуар точно защитит вас в ненастный день. Кстати, сейчас зонт продается со скидкой.

Покупатели особенно оценили прочность спиц, насыщенность цветов и удобную ручку зонта.

Зонт-радуга

Резиновые сапоги-кеды

Что делать, если лето закончилось, а желание носить кеды осталось? Можно купить резиновые сапоги, которые выглядят в точности, как настоящие кеды! Модель сделана из вулканизированной резины и доступна в нескольких цветах. Товар можно приобрести с 55-процентной скидкой.

Покупатели предупреждают о том, что лучше брать обувь на размер больше. Многие пишут, что «кеды» отлично смотрятся на ноге: «Никто даже не понял, что они резиновые», — отметил один из пользователей.

Резиновые сапоги-кеды

Модные галоши

Если кеды — это не ваш стиль, а мокнуть под дождем не хочется, есть более нейтральный вариант. Галоши, сделанные из силикона с добавлением резины, легко надеваются на обувь и принимают ее форму. Они защитят ваши ботинки или кроссовки от влаги, грязи, снега, соли и песка. Кстати, на товар действует скидка более 50%.

Модные галоши

Теплые тапочки

Если вы замерзли на улице, исправить ситуацию помогут горячий душ и теплые тапочки, которые сейчас можно купить со скидкой.

Покупатели пишут, что домашняя обувь оказалась мягкой, легкой и действительно теплой. Многие отмечают, что тапочки маломерят, и советуют брать размер на 1−2 больше своего — тогда места хватит и для носков.

Теплые тапочки

Плед из овечьей шерсти

Чтобы согреться холодной осенью, тапочек недостаточно — нужен еще и плед! Модель, на 70% состоящая из овечьей шерсти, будет намного теплее синтетических аналогов. Кстати, сейчас такой плед можно приобрести с почти 50-процентной скидкой.

Плед из овечьей шерсти

Чайный глинтвейн

Осень — отличное время для теплых напитков. Если обычные чай и кофе вам поднадоели, согреться поможет глинтвейн. Для тех, у кого нет времени готовить напиток, продается безалкогольный глинтвейн в стиках для разовой заварки. При покупке двух упаковок третью вы получите в подарок — а значит, запас горячего на всю осень обеспечен!

Чайный глинтвейн

Фотошторы

Когда вид за окном становится серым и унылым, самое время «заменить» его тем, что будет радовать глаз. Для этой цели подойдет комплект фотоштор с морским пейзажем или яркими цветами. Фотошторы изготовлены из габардина и крепятся на карниз при помощи специальной ленты. Кстати, сейчас их можно купить со скидкой.

Среди достоинств покупатели отмечают хорошее качество печати и яркий рисунок. «Шторы буквально преображают комнату», — написано в одном из отзывов.

Фотошторы

Картина из пазлов

Если вы не художник, но хотите повесить дома свою картину с осенним пейзажем, у нас есть для вас отличный вариант! Соберите пазл «Золотая осень», состоящий из 1000 деталей, склейте его с изнаночной стороны и повесьте на стену — чем не собственное произведение?

Покупатели пишут, что цвета на картине яркие и сочные, а значит, в мрачные дождливые дни она точно поднимет вам настроение.

Картина из пазлов

Набор для вышивания

Этот вариант подойдет тем, кто любит рукоделие. С помощью набора для вышивания крестиком вы сможете создать собственный «осенний венок». В комплекте идут ткань-канва, мулине, различные иглы, бисер, бусины, а также схема и инструкция по вышиванию. Сейчас на набор действует 20-процентная скидка.

Среди достоинств покупатели отмечают интересную композицию, красивую цветовую гамму и качественные схемы. В отзывах также написано, что вышивка может оказаться сложной для новичков — так что сделать такой рисунок, как на картинке, будет под силу не всем.

Набор для вышивания

«Осенний марафон»

Календарная осень — самое подходящее время, чтобы пересмотреть знаменитую советскую картину, в которой осень — это состояние души главного героя. А еще можно прочитать одноименную пьесу Александра Володина, по которой и был снят фильм. В сборник под названием «Осенний марафон» входят и другие известные произведения, написанные драматургом.

«Осенний марафон»
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