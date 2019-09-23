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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Свадьба британца сорвалась из-за банкротства туроператора Thomas Cook

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Свадьба британца по имени Томас Кук сорвалась из-за банкротства британской туристической компании Thomas Cook, сообщает портал Nottinghamshire Live.

Источник: РИА Новости

По данным портала, 29-летний мужчина из британского города Хакнолл и его девушка Амелия Бинч прилетели на греческий остров Родос 18 сентября и собирались пожениться в отеле Lindos Princess 27 сентября. Пара забронировала свадебный тур у компании Thomas Cook.

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Портал добавляет, что гости должны вылететь в ближайшие дни. Куку и его супруге сказали, что свадьба может не состояться, потому что тур компании включал свадебную церемонию, цветы, торт, украшения и развлекательную программу. Они должны были вернуться домой 3 октября, но им сказали быть готовыми к вылету в любой день.

«Thomas Cook пообещал сделать нам сюрприз на нашей свадьбе из-за моего имени, но это не тот сюрприз, которого мы ожидали», — приводит портал слова жениха.

По его словам, на свадьбу должны были приехать более 30 друзей и членов семьи, половина из них до сих пор не вылетела, шафер все еще находится в Англии. «Я планировал это два года, и теперь все пошло насмарку. Мы за все заплатили. Все идет прахом. Мы не знаем, что мы можем сделать», — добавил Кук.

Жених и невеста потратили на поездку около 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч долларов США). Мужчина и его возлюбленная были вместе 12 лет.
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Они выбрали Родос, потому что хотели пожениться за границей, а проведение свадьбы на этом острове стоит дешевле, чем в Великобритании.

«Это ужасно… Не ждешь, что это может произойти с такой компанией. Поэтому мы и забронировали (тур — ред.) у них. А теперь это обойдется нам дороже», — поделилась чувствами невеста.

Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила в понедельник о принудительной ликвидации и ожидает возвращения на родину своих британских клиентов. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время. До последнего момента компания, давно уже испытывавшая проблемы с обслуживанием кредитов, обсуждала условия реструктуризации долгов с основным акционером Fosun Tourism Group и кредиторами, с тем чтобы закрыть «дыру» в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, однако переговоры провалились.

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