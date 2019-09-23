17:20 (мск), источник: РИА Новости
Свадьба британца сорвалась из-за банкротства туроператора Thomas Cook
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Свадьба британца по имени Томас Кук сорвалась
По данным портала, 29-летний мужчина из британского города Хакнолл и его девушка Амелия Бинч прилетели на греческий остров Родос 18 сентября и собирались пожениться в отеле Lindos Princess 27 сентября. Пара забронировала свадебный тур у компании Thomas Cook.
Портал добавляет, что гости должны вылететь в ближайшие дни. Куку и его супруге сказали, что свадьба может не состояться, потому что тур компании включал свадебную церемонию, цветы, торт, украшения и развлекательную программу. Они должны были вернуться домой 3 октября, но им сказали быть готовыми к вылету в любой день.
«Thomas Cook пообещал сделать нам сюрприз на нашей свадьбе
По его словам, на свадьбу должны были приехать более 30 друзей и членов семьи, половина из них до сих пор не вылетела, шафер все еще находится в Англии. «Я планировал это два года, и теперь все пошло насмарку. Мы за все заплатили. Все идет прахом. Мы не знаем, что мы можем сделать», — добавил Кук.
Они выбрали Родос, потому что хотели пожениться за границей, а проведение свадьбы на этом острове стоит дешевле, чем в Великобритании.
«Это ужасно… Не ждешь, что это может произойти с такой компанией. Поэтому мы и забронировали (тур — ред.) у них. А теперь это обойдется нам дороже», — поделилась чувствами невеста.
Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила в понедельник о принудительной ликвидации и ожидает возвращения на родину своих британских клиентов. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев