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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница идеально дополняет природу своими работами (фото)

Так выглядит гармония.

Украинская художница Диана Евтух известна во всем мире благодаря своим абстрактным картинам, написанным «под цвет природных пейзажей».

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Рисунки она создает таких цветов и оттенков, которые помогают им буквально растворяться в окружающем пространстве.

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Но сейчас в творчестве Дианы появилось новое направление — вышивка. Вышитые цветы и узоры она вписывает в отверстия в деревьях. В результате создается ощущение полного слияния природы и искусства.

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Екатерина Гура

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