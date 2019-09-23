17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница идеально дополняет природу своими работами (фото)
Так выглядит гармония.
Украинская художница Диана Евтух известна во всем мире благодаря своим абстрактным картинам, написанным «под цвет природных пейзажей».
Рисунки она создает таких цветов и оттенков, которые помогают им буквально растворяться в окружающем пространстве.
Но сейчас в творчестве Дианы появилось новое направление — вышивка. Вышитые цветы и узоры она вписывает в отверстия в деревьях. В результате создается ощущение полного слияния природы и искусства.
Екатерина Гура