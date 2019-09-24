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01:06 (мск), источник: RTVi

Грета Тунберг — на саммите ООН по климату: новое поколение будет следить за действиями властей

23 сентября 16-летняя активистка Грета Тунберг из Швеции на Саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата заявила, что новое поколение будет следить за действиями властей. Видео ее выступления опубликовали на ютьюбе.

Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана. Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями.
Грета Тунберг
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Она продолжила: «Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!». По мнению Тунберг, предложение о том, чтобы вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет, даст только 50% вероятность того, что температура на планете вырастет меньше чем на полтора градуса Цельсия до конца 21 века.

«Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50% риск нас не устраивает — ведь именно нам придется иметь дело с последствиями», — добавила активистка.

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Тунберг отметила, что новое поколение «наблюдает» за действиям властей и начинает осознавать их «предательство»:

Будущие поколения наблюдают за вами. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет.
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В конце августа Тунберг переплыла Атлантический океан на яхте с нулевым уровнем выбросов. Она отказалась лететь в США на самолете из-за вреда, который авиаперелеты наносят экологии. Школьница приплыла в Нью-Йорк, чтобы выступить на саммите ООН, где обсуждали планы по сокращению выбросов парниковых газов.

Тунберг — известная эко-активистка. В июне 2019 года международная правозащитная организация Amnesty International присвоила Тунберг свою высшую награду «Посол совести» за движение в защиту экологии Fridays for Future, которое она основала.

В 2018 году Тунберг начала проводить «школьные забастовки во имя климата». Каждую пятницу она пропускала уроки и стояла у здания парламента с требованием сократить выброс вредных веществ в атмосферу.

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