Грета Тунберг — на саммите ООН по климату: новое поколение будет следить за действиями властей

Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана. Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями.
Она продолжила: «Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!». По мнению Тунберг, предложение о том, чтобы вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет, даст только 50% вероятность того, что температура на планете вырастет меньше чем на полтора градуса Цельсия до конца 21 века.
«Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50% риск нас не устраивает — ведь именно нам придется иметь дело с последствиями», — добавила активистка.
Тунберг отметила, что новое поколение «наблюдает» за действиям властей и начинает осознавать их «предательство»:
Будущие поколения наблюдают за вами. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет.
В конце августа Тунберг переплыла Атлантический океан на яхте с нулевым уровнем выбросов. Она отказалась лететь в США на самолете из-за вреда, который авиаперелеты наносят экологии. Школьница приплыла в Нью-Йорк, чтобы выступить на саммите ООН, где обсуждали планы по сокращению выбросов парниковых газов.
Тунберг — известная эко-активистка. В июне 2019 года международная правозащитная организация Amnesty International присвоила Тунберг свою высшую награду «Посол совести» за движение в защиту экологии Fridays for Future, которое она основала.
В 2018 году Тунберг начала проводить «школьные забастовки во имя климата». Каждую пятницу она пропускала уроки и стояла у здания парламента с требованием сократить выброс вредных веществ в атмосферу.