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06:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей

В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Источник: AP 2019

Всего за первое полугодие было подано 8383 заявления о пропаже несовершеннолетних. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение большинства детей. По данным ведомства, сейчас в розыске находятся 98 детей из числа пропавших в этот период.

В СКР отметили, что чаще всего дети пропадают из-за конфликтных отношений в семье, асоциального поведения родителей, жестокого обращения и неблагоприятных условий для жизни.

Также несовершеннолетние убегают из социальных учреждений, где плохо налажен контроль за детьми.

В начале сентября стало известно, что в России участились случаи пропажи детей. В СКР сообщили, что число заявлений об исчезновении несовершеннолетних увеличилось на семь процентов по сравнению с 2018 годом. В ведомстве отметили, что ежедневно следователи получают по 35 таких сообщений.

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