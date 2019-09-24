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08:55 (мск), источник: РИА Новости

Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет

ООН, 24 сен — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян с 2000 года возросла на 7,7 года, заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Источник: РИА Новости

«С 2000 года, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — сказала Скворцова.

По ее словам, материнская смертность снизилась почти в 5 раз, а младенческая — в 3,6 раза.

«Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», — сообщила министр.

Она подчеркнула, что Россия видит недостатки, имеющиеся на сегодня. «Мы с ними боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно», — заявила она.

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