Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет

«С 2000 года, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — сказала Скворцова.
По ее словам, материнская смертность снизилась почти в 5 раз, а младенческая — в 3,6 раза.
«Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», — сообщила министр.
Она подчеркнула, что Россия видит недостатки, имеющиеся на сегодня. «Мы с ними боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно», — заявила она.