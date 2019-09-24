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09:40 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Ученые нашли исторический вход в крымскую пещеру «Таврида», не исключено, что при раскопках могут быть обнаружены останки древнего человека, сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

Источник: КРО РГО

«Мы провели геофизические изыскания на поверхности, томографию склона и сделали определение, где был исторический вход в пещеру. Это может быть грот или несколько гротов, которые были при входе в пещеру, условно говоря, миллион — полтора миллиона лет назад. Через этот вход в пещеру заходили звери, возможно в свое время на входе жил человек, потому что, как правило, он не заходил глубоко в пещеру. Мы понимаем, где находится этот вход. Нами сделано обоснованное предположение с помощью современных приборов», — сказал РИА Новости Самохин.

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По его словам, следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение.

«Там мы можем найти возможное пребывание человека и зверей», — подчеркнул Самохин.

Карстовая полость — пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида». Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей — спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.

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