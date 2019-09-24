Ученые нашли исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму

«Мы провели геофизические изыскания на поверхности, томографию склона и сделали определение, где был исторический вход в пещеру. Это может быть грот или несколько гротов, которые были при входе в пещеру, условно говоря, миллион — полтора миллиона лет назад. Через этот вход в пещеру заходили звери, возможно в свое время на входе жил человек, потому что, как правило, он не заходил глубоко в пещеру. Мы понимаем, где находится этот вход. Нами сделано обоснованное предположение с помощью современных приборов», — сказал РИА Новости Самохин.
По его словам, следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение.
«Там мы можем найти возможное пребывание человека и зверей», — подчеркнул Самохин.
Карстовая полость — пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида». Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей — спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.