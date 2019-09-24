Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
40Comedy Wildlife Photography Awards
09:47 (мск), источник: РИА Новости

Назван самый популярный алкогольный напиток в России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».

Источник: РИА Новости

В топ-5 по продажам вошли также вино, водка, коньяк и сидр.

Отмечается, что в сентябре прошлого года на пятом месте было шампанское.

Новость
Ученые выяснили, что люди стали чаще и больше употреблять алкоголь

Среди популярных безалкогольных напитков — вода, сок, квас, минералка и энергетики.

Эксперты проанализировали более 15 миллиардов кассовых чеков.

Ранее в «Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины» подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.

В свою очередь, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что не существует безопасной доли алкоголя, поскольку этанол — токсическое вещество, а продукты его распада являются еще более токсичными.

 Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Бывший муж Заворотнюк сделал важное заявление
СМИ: Трамп хотел заморозить военную помощь Киеву из-за коррупции
С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Моложе в книге, чем в кино. Каким был «настоящий» Шерлок Холмс
В России может появиться новый крупный игрок по продаже авто
В Крыму нашли исторический вход в пещеру «Таврида»
Здоровье
В России создали искусственное мясо После трёх серий экспериментов полного цикла была получена первая «котлета» постного фарша.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Российский автомобиль «Крым»: первое обновление (фото) Создатели родстера «Крым» представили усовершенствованную версию своего детища
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в эротических сценах Актриса появится в откровенных эпизодах в новой картине Клима Шипенко
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок. А надо ли? 390
Какие любимые духи у Вас? 255
Надо отдавать собаку 251
Фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Что осталось за кадром. 212
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь