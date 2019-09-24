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15:50 (мск), источник: ТАСС

В Сахалинской области из грузовика выпало около 500 кг свежей рыбы

Инцидент произошел на трассе Долинск — Стародубский.

ТАСС, 24 сентября. Автомобиль, перевозивший около 500 кг свежевыловленной рыбы, потерял свой груз во время движения на трассе между населенными пунктами Долинск и Стародубский в Сахалинской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах, опубликованных пользователями соцсетей, видно, что рыба разбросана на проезжей части на несколько метров.

Пассажиры и водители, оказавшиеся случайными свидетелями происшествия, собирают ее в пакеты.

По словам жителей Сахалинской области, водитель грузовика не заметил, как у машины во время движения открылся кузов.

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