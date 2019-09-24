Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
11:25 (мск), источник: ТАСС Наука

Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам

В этом они похожи на младенцев и собак.

Источник: zavtrak92/CC0

Ученые впервые экспериментально выяснили, что кошки привязываются к хозяевам в той же степени, что и собаки. Результаты работы ученых опубликовал научный журнал Current Biology.

Статья
Топ-7 кошачьих пород, которых… не существует

Согласно распространенному мнению, кошки — гораздо более независимые животные, чем собаки. Чтобы проверить это, ученые из Университета штата Орегон проводили эксперименты с 79 котятами в возрасте от трех до восьми месяцев и их хозяевами.

Опыт был разделен на три части, по две минуты каждая. Сначала котята находились в незнакомой им комнате вместе со своими хозяевами. Потом люди выходили из помещения, оставив животных внутри. Затем снова возвращались.

То, насколько животное привязано к человеку, экспериментаторы выясняли по его поведению, причем они использовали те же критерии, которые обычно применяют во время исследований собак и младенцев. Если котенок был крепко привязан к хозяину, то оставался спокоен и делил свое внимание между хозяином и исследованием окружающего пространства. В обратном случае животное вело себя беспокойно: у него подергивался хвост, котенок облизывал губы или прыгал на колени к хозяину и замирал.

Большая часть (более 64%) животных оказалась крепко привязана к людям.

Интересно, что те же показатели сохранились и после шестинедельных тренировок, в ходе которых хозяева учили кошек различным командам. Аналогичные показатели ученые получили, когда повторили свои эксперименты с 38 взрослыми животными (более года).

«Кошки, которые непрочно привязаны к хозяевам, чаще бегают, прячутся и показывают свою отчужденность. В течение долгого времени бытовало предвзятое мнение о том, что так ведут себя все кошки. Но для большинства из них хозяин представляет источник безопасности. Ваш питомец зависит от вас, ему нужно чувствовать свою защищенность в моменты стресса», — заключает ведущий автор исследования Кристин Витале.

Читайте также

 Кошмарная история с девушками поменяла взгляды людей на радиацию
"Комета Борисова еще только приближается, и блеск ее будет расти"
Между Россией и США начался новый визовый скандал
Оксана Пушкина призвала судить протоиерея Димитрия Смирнова
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением
Ученые объяснили, почему мозг «стирает сны»
С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей
Здоровье
Об импотенции можно узнать по широте шага У семенящих при ходьбе мужчин риск эректильной дисфункции повышен на 40%.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Самый дорогой «Патриот»: у машин серьезные проблемы с моторами Как стало известно Авто Mail.ru, Ульяновский автозавод отзовет новую модификацию своего бестселлера - модель «Патриот» с автоматической коробкой передач
Кино
Восстание заблокировало ведущую «Орла и решки» в Папуа Алина Астровская вместе со съемочной группой не может покинуть Индонезию
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок. А надо ли? 418
Надо отдавать собаку 371
Фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Что осталось за кадром. 274
Какие любимые духи у Вас? 260
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь