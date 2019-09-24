11:25 (мск), источник: ТАСС Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам
В этом они похожи на младенцев и собак.
Ученые впервые экспериментально выяснили, что кошки привязываются к хозяевам в той же степени, что и собаки. Результаты работы ученых опубликовал научный журнал Current Biology.
Согласно распространенному мнению, кошки — гораздо более независимые животные, чем собаки. Чтобы проверить это, ученые из Университета штата Орегон проводили эксперименты с 79 котятами в возрасте от трех до восьми месяцев и их хозяевами.
Опыт был разделен на три части, по две минуты каждая. Сначала котята находились в незнакомой им комнате вместе со своими хозяевами. Потом люди выходили из помещения, оставив животных внутри. Затем снова возвращались.
То, насколько животное привязано к человеку, экспериментаторы выясняли по его поведению, причем они использовали те же критерии, которые обычно применяют во время исследований собак и младенцев. Если котенок был крепко привязан к хозяину, то оставался спокоен и делил свое внимание между хозяином и исследованием окружающего пространства. В обратном случае животное вело себя беспокойно: у него подергивался хвост, котенок облизывал губы или прыгал на колени к хозяину и замирал.
Интересно, что те же показатели сохранились и после шестинедельных тренировок, в ходе которых хозяева учили кошек различным командам. Аналогичные показатели ученые получили, когда повторили свои эксперименты с 38 взрослыми животными (более года).
«Кошки, которые непрочно привязаны к хозяевам, чаще бегают, прячутся и показывают свою отчужденность. В течение долгого времени бытовало предвзятое мнение о том, что так ведут себя все кошки. Но для большинства из них хозяин представляет источник безопасности. Ваш питомец зависит от вас, ему нужно чувствовать свою защищенность в моменты стресса», — заключает ведущий автор исследования Кристин Витале.