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11:55 (мск), источник: Daily Storm

Оксана Пушкина призвала судить протоиерея Смирнова, если подтвердится, что он ударил ребенка

Священнослужитель признался, что «дал по роже» мальчику, чтобы отучить ребенка ругаться матом.

Источник: Daily Storm
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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, тележурналист Оксана Пушкина призвала отлучить от церкви протоиерея Димитрия Смирнова, признавшегося, что он «дал по роже» мальчику, чтобы ребенок перестал ругаться матом. Необходимо организовать проверку в отношении заявлений священнослужителя и привлечь его к ответственности, если подтвердится, что он применил насилие в отношении несовершеннолетнего, отметила Пушкина.

«Грустно осознавать, что протоиерею Смирнову незнакомы такие понятия, как церковный этикет и благочестие. Сколько грубости, примитивного менторства и неприязни к людям кроется в деяниях и помыслах этого человека! — сказала Пушкина Daily Storm. — Я считаю, что в отношении действий протоиерея необходимо провести проверку, отлучить от церкви за действия, несовместимые с христианским образом жизни, а может, и привлечь к ответственности за противоправные действия в соответствии с законами РФ».

По словам Пушкиной, признание протоиерея Смирнова должно закрыть ему дорогу для выступлений в СМИ.

Он давно, что называется, не в фокусе. И ему срочно пора за кадр. Комментировать мракобесов — пустое. Насилие в любой форме недопустимо вне зависимости он ранга, чина и сана. Церковь должна выступать примером благопристойного поведения, а не быть оплотом «обители зла и лицемерия.
Оксана Пушкина
зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
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Новость
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с воспитанниками детского дома «Павлин» рассказал, что он однажды в педагогических целях «дал по роже» мальчику, чтобы отучить его ругаться матом, передает «Интерфакс». Так Смирнов ответил на вопрос одного из воспитанников детдома о том, как перестать нецензурно выражаться. По словам протоиерея, его решительные действия возымели успех. «Вот он уже пять лет не ругается», — заметил священнослужитель.

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предположил, что протоиерей просто шутил, говоря, что он ударил ребенка. Кипшидзе также подчеркнул, что насилие в отношении несовершеннолетних совершенно неприемлемо и внутри РПЦ жестко порицается.

Мария Поздеева

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