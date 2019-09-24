11:55 (мск), источник: Daily Storm
Оксана Пушкина призвала судить протоиерея Смирнова, если подтвердится, что он ударил ребенка
Священнослужитель признался, что «дал по роже» мальчику, чтобы отучить ребенка ругаться матом.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, тележурналист Оксана Пушкина призвала отлучить от церкви протоиерея Димитрия Смирнова, признавшегося, что он «дал по роже» мальчику, чтобы ребенок перестал ругаться матом. Необходимо организовать проверку в отношении заявлений священнослужителя и привлечь его к ответственности, если подтвердится, что он применил насилие в отношении несовершеннолетнего, отметила Пушкина.
«Грустно осознавать, что протоиерею Смирнову незнакомы такие понятия, как церковный этикет и благочестие. Сколько грубости, примитивного менторства и неприязни к людям кроется в деяниях и помыслах этого человека! — сказала Пушкина Daily Storm. — Я считаю, что в отношении действий протоиерея необходимо провести проверку, отлучить от церкви за действия, несовместимые с христианским образом жизни, а может, и привлечь к ответственности за противоправные действия в соответствии с законами РФ».
По словам Пушкиной, признание протоиерея Смирнова должно закрыть ему дорогу для выступлений в СМИ.
Он давно, что называется, не в фокусе. И ему срочно пора за кадр. Комментировать мракобесов — пустое. Насилие в любой форме недопустимо вне зависимости он ранга, чина и сана. Церковь должна выступать примером благопристойного поведения, а не быть оплотом «обители зла и лицемерия.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с воспитанниками детского дома «Павлин» рассказал, что он однажды в педагогических целях «дал по роже» мальчику, чтобы отучить его ругаться матом, передает «Интерфакс». Так Смирнов ответил на вопрос одного из воспитанников детдома о том, как перестать нецензурно выражаться. По словам протоиерея, его решительные действия возымели успех. «Вот он уже пять лет не ругается», — заметил священнослужитель.
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предположил, что протоиерей просто шутил, говоря, что он ударил ребенка. Кипшидзе также подчеркнул, что насилие в отношении несовершеннолетних совершенно неприемлемо и внутри РПЦ жестко порицается.
Мария Поздеева