Киселев ответил на обвинения в адрес «Вестей недели» в создании фейков

Выступая на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в Сочи, журналист рассказал, что «Вести недели» уличали в нескольких случаях, «когда одна картинка выдается за другую».
Это ошибка, и мы извиняемся за нее. Все делают ошибки. Важно, как вы к этому относитесь. Ошибки есть в любой редакции. Мы заметили, извинились и идем дальше. И это не является нашей редакционной политикой, фейком является обвинение в фейковости нас.
Кроме того, комментируя инициативу Роскомнадзора создать список авторов фейковых новостей, журналист выразил надежду, что при составлении перечня ведомство аргументирует свои действия и приведет примеры.
При этом он добавил, что фейки можно разделить и структурировать.
«Есть злонамеренность в создании фейков, когда редакционная политика такая. Я считаю фейком даже изменение пропорций мира: если мы рассказываем только об этом или из маленького делаем большое, а большое делаем маленьким, то это фейковая картина мира. В идеале нужно стремиться к сохранению пропорций и отличать большое от маленького. <…> Больше всего фейков на просторах интернета. Если вы будете там жить, вам покажется, что вы в сумасшедшем доме находитесь… Государственные СМИ не ставят себе целью заполнять информационное пространство фейками. И я не знаю таких примеров», — сказал Киселев.
Гендиректор «России сегодня» подчеркнул, что фейки безусловно вредны и питаться ими «информационно ядовито».