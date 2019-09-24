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13:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп посмеялся над шведской активисткой, обвинившей мировых лидеров в «краже ее детства»

Дональд Трамп высмеял в Twitter выступление на саммите ООН по борьбе с изменениями климата 16-летней Греты Тунберг. Шведская активистка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в пустословии, алчности и краже ее детства. «Вы со своими пустыми словами украли мое детство и мои мечты!.. Люди страдают, люди умирают, гибнут целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. А все, о чем вы можете говорить, — это деньги», — заявила с трибуны активистка.

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Дональд Трамп, крайне скептически относящийся к разговорам о глобальном потеплении, в отличие от многих прибывших на саммит глав государств, не стал здороваться с госпожой Тунберг, пройдя мимо нее. После этого он опубликовал в Twitter запись речи активистки и подписал ее.

«Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно смотреть на это!» — написал президент США.

Напомним, что в июне 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Россия, напротив, на фоне проходящего в Нью-Йорке климатического саммита ООН объявила в понедельник о присоединении к Парижскому климатическому соглашению 2015 года.

Кирилл Сарханянц

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