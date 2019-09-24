13:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп посмеялся над шведской активисткой, обвинившей мировых лидеров в «краже ее детства»
Дональд Трамп высмеял в Twitter выступление на саммите ООН по борьбе с изменениями климата 16-летней Греты Тунберг. Шведская активистка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в пустословии, алчности и краже ее детства. «Вы со своими пустыми словами украли мое детство и мои мечты!.. Люди страдают, люди умирают, гибнут целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. А все, о чем вы можете говорить, — это деньги», — заявила с трибуны активистка.