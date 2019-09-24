Маруани подал иск к Киркорову из-за обвинений в вымогательстве

Согласно опубликованным материалам, иск в Пресненский районный суд был подан 23 сентября. В числе ответчиков, помимо Киркорова и Добровинского, указаны АО «Издательский дом «Комсомольская правда»», АО «Ньюс Медиа» и АО «Телерадиокомпания «Петербург».
По словам Дмитрия Кожухова, иск связан с обвинениями в вымогательстве, выдвинутыми Киркоровым и Добровинским в адрес Маруани в 2016 году.
«В связи с обвинениями было принято решение подать исковое заявление против Филиппа Бедросовича Киркорова, Александра Андреевича Добровинского о том, что называть Дидье Маруани вымогателем недопустимо, потребовать от них опровержения в тех же СМИ, где была размещена информация с соответствующей формулировкой, что Дидье Маруани вымогателем не является, и взыскать с них моральный вред», — заключил Кожухов, уточнив, что сумма исковых требований составляет 15 млн рублей.
«Мы полагаем, что те переживания, которые были причинены Дидье Маруани и ущерб для его репутации составляют 15 млн рублей. В суде уже будем доказывать, суд может это уменьшить, конечно», — пояснил помощник адвоката Маруани.
О планах подачи иска Маруани к Филиппу Киркорову его адвокат заявлял ещё в марте. Тогда французский певец также подал иск о защите авторских прав к российскому исполнителю, но позднее суд отклонил этот иск, а Мосгорсуд подтвердил это решение.