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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Милонова возмутил новый слоган IKEA

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA «Каждому свое», призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Источник: РИА Новости

«Suum cuique является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом. В данном случае, конечно, использование подобного рода изречения, хоть напрямую и не нарушает закон, но является некорректным», — пояснил он.

Депутат сравнил это выражение со свастикой: графический символ в древности обозначал в том числе благополучие и благосостояние, но из-за событий XX века стал ассоциироваться с фашистской Германией.

Я думаю, что IKEA, как пропагандист мягкого и лаконичного мира, должна одуматься. Надо призвать ее задуматься и не использовать этот лозунг. Не надо объявлять войну табуреткам и какой-то тумбочке «квикмик».
Виталий Милонов

В новейшей истории латинская фраза «Каждому свое» получила известность как надпись, сделанная нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, по-немецки она звучит как Jedem das Seine.

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