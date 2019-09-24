Милонова возмутил новый слоган IKEA

«Suum cuique является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом. В данном случае, конечно, использование подобного рода изречения, хоть напрямую и не нарушает закон, но является некорректным», — пояснил он.
Депутат сравнил это выражение со свастикой: графический символ в древности обозначал в том числе благополучие и благосостояние, но из-за событий XX века стал ассоциироваться с фашистской Германией.
В новейшей истории латинская фраза «Каждому свое» получила известность как надпись, сделанная нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, по-немецки она звучит как Jedem das Seine.