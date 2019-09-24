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15:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Француженка обнаружила на кухне шедевр эпохи Проторенессанса

Картина, считавшаяся безвозвратно утерянной, висела у пожилой женщины над плитой.

Источник: AFP 2019
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Когда пожилая француженка решила выяснить стоимость «старой иконы», висевшей у нее над плитой, оказалось, что это утерянный шедевр эпохи Проторенессанса. Его автор — флорентийский живописец Чимабуэ, живший в XIII веке, уверены эксперты.

Картина «Осмеяние Христа» входит в полиптих Чимабуэ — серию из восьми работ, изображающих «Страсти Христовы» и «Распятие».

В подлинности найденного произведения искусства нет никаких сомнений, заявил авторитетный французский искусствовед Эрик Тюркин. «Картина написана той же рукой», — цитируют газеты Le Figaro и The Art Newspaper его слова.

Сейчас картина проходит анализ инфракрасным излучением. Он должен окончательно подтвердить ее принадлежность к полиптиху Чимабуэ, датирующемуся 1280-ми годами — эпохой Проторенессанса, предшествовавшей Раннему Возрождению.

Изъеденное дерево

«Осмеяние Христа» обнаружилось в городе Компьень на севере Франции, недалеко от Парижа. Картина висела прямо над плитой в доме пожилой женщины, полагавшей, что это религиозная икона.

Шедевр XIII века должен уйти с молотка на аукционе, который пройдет во Франции 27 октября. Ожидается, что его цена может достичь 6 млн евро.

«Мадонна с младенцем на троне с ангелами» работы Чимабуэ, Лувр | Источник: GETTY IMAGES

Работы Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо, навеяны византийским искусством и выполнены на деревянных панелях с золотым фоном.

Как отметил искусствовед Эрик Тюркин, дерево, на котором написана найденная картина, изъедено личинками жука-древоточца — точно так же, как у остальных известных картин Чимабуэ.

Две из них хранятся в Национальной галерее в Лондоне и музее Frick Collection в Нью-Йорке.

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