15:01 (мск), источник: BBC News Русская служба
Француженка обнаружила на кухне шедевр эпохи Проторенессанса
Картина, считавшаяся безвозвратно утерянной, висела у пожилой женщины над плитой.
Когда пожилая француженка решила выяснить стоимость «старой иконы», висевшей у нее над плитой, оказалось, что это утерянный шедевр эпохи Проторенессанса. Его автор — флорентийский живописец Чимабуэ, живший в XIII веке, уверены эксперты.
Картина «Осмеяние Христа» входит в полиптих Чимабуэ — серию из восьми работ, изображающих «Страсти Христовы» и «Распятие».
В подлинности найденного произведения искусства нет никаких сомнений, заявил авторитетный французский искусствовед Эрик Тюркин. «Картина написана той же рукой», — цитируют газеты Le Figaro и The Art Newspaper его слова.
Сейчас картина проходит анализ инфракрасным излучением. Он должен окончательно подтвердить ее принадлежность к полиптиху Чимабуэ, датирующемуся 1280-ми годами — эпохой Проторенессанса, предшествовавшей Раннему Возрождению.
«Осмеяние Христа» обнаружилось в городе Компьень на севере Франции, недалеко от Парижа. Картина висела прямо над плитой в доме пожилой женщины, полагавшей, что это религиозная икона.
Шедевр XIII века должен уйти с молотка на аукционе, который пройдет во Франции 27 октября. Ожидается, что его цена может достичь 6 млн евро.
Работы Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо, навеяны византийским искусством и выполнены на деревянных панелях с золотым фоном.
Как отметил искусствовед Эрик Тюркин, дерево, на котором написана найденная картина, изъедено личинками
Две из них хранятся в Национальной галерее в Лондоне и музее Frick Collection в