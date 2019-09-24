15:46 (мск), источник: РИА Новости
Малышева объяснила долголетие россиян
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева объяснила долголетие россиян успехами в здравоохранении.
Ведущая программы «Жить здорово!» в комментарии телеканалу «360» отметила, что благодаря вакцинации и антибиотикам продолжительность жизни растет во всем мире. Малышева подчеркнула, что в России подобные медикаменты «супердоступны».
По ее словам, Россия также отличается хорошей диагностикой и лечением заболеваний сердца.
«У нас много лет назад был проект, посвященный нашему здравоохранению. Этот проект влил в медицину колоссальные деньги. Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну», — рассказала телеведущая.
Малышева подчеркнула, что с тех пор в России смертность от инфарктов упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза. Эти статистику она назвала прямым медицинским успехом.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян возросла на 7,7 года с 2000 года.