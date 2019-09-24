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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Малышева объяснила долголетие россиян

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева объяснила долголетие россиян успехами в здравоохранении.

Источник: РИА Новости

Ведущая программы «Жить здорово!» в комментарии телеканалу «360» отметила, что благодаря вакцинации и антибиотикам продолжительность жизни растет во всем мире. Малышева подчеркнула, что в России подобные медикаменты «супердоступны».

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По ее словам, Россия также отличается хорошей диагностикой и лечением заболеваний сердца.

«У нас много лет назад был проект, посвященный нашему здравоохранению. Этот проект влил в медицину колоссальные деньги. Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну», — рассказала телеведущая.

Малышева подчеркнула, что с тех пор в России смертность от инфарктов упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза. Эти статистику она назвала прямым медицинским успехом.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян возросла на 7,7 года с 2000 года.

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