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16:16 (мск), источник: ТАСС

Новая Жанна д’Арк или продукт пиара? Грета Тунберг — девочка, которая обвиняет президентов

«Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями!» —сказала шведская экоактивистка Грета Тунберг мировым лидерам на саммите ООН. Ей всего 16 лет, о ней пишут в соцсетях Барак Обама и Дональд Трамп, и, возможно, скоро она станет самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. Рассказываем о девушке, которую кто-то считает примером, а кто-то — продуктом пиара.

Источник: AFP 2019

Что мы о ней знаем?

Грете 16 лет, ее мама — певица, папа — актер. В 11 лет она перенесла депрессию, перестала говорить и есть, похудела на 10 кг за два месяца. У нее диагностировали синдром Аспергера, селективный мутизм и обессивно-компульсивное расстройство. Первые два пункта предполагают сложности в общении, последний — возможность навязчивых мыслей.

Как говорит Грета, в восемь лет она узнала о глобальном потеплении, и ей «казалось невозможным», что «никто не поднимает этот вопрос».

В 2018 году она прогуляла уроки и вместо школы пришла к зданию шведского парламента. Так она стала поступать каждую пятницу и в итоге создала движение «Fridays For Future» («Пятницы ради будущего»), оно же — «Школьная забастовка за климат». Постепенно к ее акциям стали подключаться другие молодые люди. Девушка постит фото и тексты с хештегами #FridaysForFuture и #ClimateStrike и призывает всех следовать ее примеру.

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Грета веган и не летает самолетами, считая, что они наносят экологии слишком большой ущерб.

Что она делает?

Цель Греты Тунберг — добиться внимания политиков к проблемам экологии. «Мы, девочки и мальчики, делаем это, чтобы разбудить взрослых. Мы, девочки и мальчики, делаем это, требуя действий», — пишет она.

20 сентября Грета объявила глобальную климатическую забастовку. По ее словам, с 20 по 27 сентября пройдут «5225 акций в 156 странах на всех семи континентах». В разных городах Великобритании, по данным СМИ, на такую акцию вышли в общей сложности более 100 тысяч человек. В Нью-Йорке — более 60 тыс. человек по данным мэра города и 250 тыс. человек — по заявлению самой Греты.

23 сентября Тунберг выступила, а зале Генассамблеи ООН перед мировыми лидерами, обвинив их в том, что они «украли ее детство».

Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на гране исчезновения, а все, о чем можете говорить вы — это деньги и сказки про рост экономики.
Грета Тунберг

До Нью-Йорка Грета добиралась на яхте. Как пишут СМИ, с этим ей помог Пьер Казираги, внук князя Монако и актрисы Грейс Келли. Утверждается, что эта яхта очень экологичная.

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Чего она добилась?

В марте этого года Грету выдвинули на Нобелевскую премию мира. Имена победителей назовут в октябре, так что если ее присудят Тунберг, то она станет ее самым молодым лауреатом в истории. Предыдущий такой рекорд принадлежит пакистанской правозащитнице Малале Юсуфзай, но ей на тот момент было 17. Грета родилась 3 января, так что в октябре еще будет 16-летней.

Грета появилась на обложке британского журнала GQ и получила от него премию, а журнал Time ранее включил ее в число ста самых влиятельных людей мира.

На ее публичную страницу в Facebook подписаны более 1,7 млн человек, на страницу в Instagram — 4,5 млн, в Twitter — 1,9 млн.

Что о ней думают в России и в мире?

Для кого-то Грета — новый кумир. Некоторые ее публикации на Facebook собирают тысячи репостов и десятки тысяч лайков. Среди тех, кто ее поддерживает — экс-президент США Барак Обама, который в Facebook назвал ее «одним из величайших защитников нашей планеты». Но есть и противоположные мнения. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон «совершенно не уверен, что это самый эффективный путь подхода к проблеме». А президент США Дональд Трамп написал о ней в Twitter: «Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!» Многие пользователи соцсети сочли это издевкой.

Источник: AFP 2019

В России Грету широко обсуждают в соцсетях. Кто-то называет девушку Жанной д’Арк, а кто-то пишет про нее вещи, среди которых «больная на голову» — одна из наиболее приличных. Даже ее образ — образ девочки с двумя длинными косами, которая выглядит куда младше своих 16 лет, многим кажется фальшивым.

24 сентября о Тунберг высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, проблемы, которые она поднимает, находят отражение в международной политике России.

Главное, чтобы с девочкой было все нормально, чтобы она не переживала эмоциональных перегрузок, чтобы хрупкий детский организм это все перенес.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

Кто за ней стоит?

Этот вопрос люди задают чаще всего. Скорее всего — потому что люди редко верят, что подросток может всерьез и по своему желанию заниматься политической деятельностью (согласны ли с этим политологи и психологи — читайте в материале ТАСС). Но точного ответа, стоит ли кто-то за юной экоактивисткой или она действует искренне, конечно, нет.

Источник: AFP 2019

Есть мнение, что на Грете наживаются ее родители (в прошлом году издали книгу «Сцены от сердца» о жизни их семьи) и пиарщики, что ее речи пишут взрослые и что она — просто прибыльный проект. Сама же Грета уверяет, что за ней стоит только она сама. Сборник ее речей, выпушенный в 2019 году, называется No One Is Too Small to Make a Difference — «Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить».

Бэлла Волкова

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