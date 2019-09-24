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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Продавца воздушных шаров чуть не унесло в небо порывом ветра (видео)

Молодой человек стал звездой соцсетей.

В конце сентября в Сети стало популярным видео, снятое американцем Эриком Комелласом в парке развлечений Disney World во Флориде.

Главным героем короткого ролика стал продавец воздушных шаров, который чуть не улетел в небо вместе со своим товаром из-за сильного порыва ветра.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, продавец изо всех сил пытался устоять на земле, для чего ему даже пришлось опуститься как можно ближе к полу, чтобы сместить центр тяжести. И такая тактика сработала. Молодой человек не только остался на земле, но и удержал огромную связку воздушных шаров.

Позже в комментариях пользователи опознали бесстрашного продавца. Им оказался 19-летний Брэндон Майерс, который работает в Disney World около года.

Екатерина Гура

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