17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Продавца воздушных шаров чуть не унесло в небо порывом ветра (видео)
Молодой человек стал звездой соцсетей.
В конце сентября в Сети стало популярным видео, снятое американцем Эриком Комелласом в парке развлечений Disney World во Флориде.
Главным героем короткого ролика стал продавец воздушных шаров, который чуть не улетел в небо вместе со своим товаром
По словам очевидцев, продавец изо всех сил пытался устоять на земле, для чего ему даже пришлось опуститься как можно ближе к полу, чтобы сместить центр тяжести. И такая тактика сработала. Молодой человек не только остался на земле, но и удержал огромную связку воздушных шаров.
Позже в комментариях пользователи опознали бесстрашного продавца. Им оказался 19-летний Брэндон Майерс, который работает в Disney World около года.
Екатерина Гура