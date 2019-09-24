18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Праге появится необычный небоскреб с кораблем (фото)
Его строительство планируется начать в 2021 году.
Скульптор Давид Черни и руководитель архитектурной студии Black n'Arch Томаш Чисар объявили о запуске проекта одного из самых необычных небоскребов в мире, который в ближайшие несколько лет появится в Праге.
135-метровое здание Top Tower станет не только самым высоким в чешской столице, но и привлечет внимание людей к глобальному потеплению и его последствиям, сообщает News.Expats.cz.
Небоскреб будет представлять из себя высокое классическое здание из зеркальных панелей, с «врезавшимся» в него сбоку кораблем (от которого, правда, остался только ржавый каркас). В корпусе танкера планируется посадить деревья и кустарники — со временем он полностью покроется зеленью.
Строительство Top Tower планируется начать в 2021 году и закончить к 2024 году. Бюджет строительства оценивается в 77 миллионов евро.
Екатерина Гура