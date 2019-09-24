Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Праге появится необычный небоскреб с кораблем (фото)

Его строительство планируется начать в 2021 году.

Скульптор Давид Черни и руководитель архитектурной студии Black n'Arch Томаш Чисар объявили о запуске проекта одного из самых необычных небоскребов в мире, который в ближайшие несколько лет появится в Праге.

Во время загрузки произошла ошибка.

135-метровое здание Top Tower станет не только самым высоким в чешской столице, но и привлечет внимание людей к глобальному потеплению и его последствиям, сообщает News.Expats.cz.

Во время загрузки произошла ошибка.

Небоскреб будет представлять из себя высокое классическое здание из зеркальных панелей, с «врезавшимся» в него сбоку кораблем (от которого, правда, остался только ржавый каркас). В корпусе танкера планируется посадить деревья и кустарники — со временем он полностью покроется зеленью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Строительство Top Tower планируется начать в 2021 году и закончить к 2024 году. Бюджет строительства оценивается в 77 миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Песков объяснил слова Путина о «конце эпохи либерализма»
Банки избавляются от валюты. Что ждет курс доллара
Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»
IKEA остановит рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»
Пользователи соцсетей показали заметенную снегом Казань
Француженка обнаружила на кухне шедевр стоимостью 6 млн евро
Опубликовано видео проезда поезда по Крымскому мосту
Здоровье
У Собчак разглядели экзематозный дерматит И вылечили от предположительной болезни.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новый Nissan Patrol: первые фото и видео Nissan представил первые фотографии и небольшие видеоролики обновленного внедорожника Patrol
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
Минфин выделил деньги на временное здание Госдумы
В Челябинске будут искать пивзавод на месте строительства дороги
Из мусора достали 700 млн рублей
Популярные темы на «Детях»
Надо отдавать собаку 759
Фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Что осталось за кадром. 396
Накатило 297
Бойтесь своих желаний. Дилемма о муках выбора. Нужен коллективный разум! 277
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь