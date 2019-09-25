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02:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

Речь Греты Тунберг всколыхнула интернет. Но не совсем так, как ей хотелось бы

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и заявила, что они украли ее детство и мечты.

Источник: BBC News Русская служба

Грета напомнила участникам саммита ООН, что, пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.

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Вместе с 15 другими школьниками она подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран — Аргентины, Бразилии, Турции, Германии и Франции.

Тунберг считает, что эти страны недостаточно эффективно борются с глобальным потеплением и тем самым нарушают конвенцию о правах ребенка.

В Европе Грета Тунберг превращается в икону экологического протеста | Источник: BBC News Русская служба

Ее заявления вызвали бурю довольно противоречивых эмоций в интернете.

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Многие не поверили в искренность девушки и посчитали, что за ней стоят циничные лоббисты.

«Швеция водрузила Грету на паровоз и покатила по всему миру со старой песней про то, какая это продвинутая страна, и посмотрите, какое чудесное дитя у нас тут выросло и сейчас всех научит жить», — пишет «Повар войны».

«Тут задавались вопросом, как можно быть либералом и хейтить Грету. На самом деле — легко, если не путать либерализм с левым прогрессизмом. Классический либерализм — движение гуманистическое, оно ставит во главу угла человека. Да, человек важнее травы и животных», — уверен публичный интеллектуал Роман Федосеев.

«Я все понимаю. Я вообще все всегда понимаю про этот мир. Но когда люди начинают ненавидеть блаженных девочек, мне становится очень больно за людей», — пишет Мария Баронова.

Но и позитива в адрес шведской школьницы хватает.

«Вся страна у нас уже на Грету всполошилась — такая-сякая, как смеет. Хотя это обычный 16-летний идеалист, коими все нормальные люди в этом возрасте были», — пишет музыкант под ником Капитан Кенгуру.

Заметил, что русский либерал заканчивается там, где начинается Грета Тунберг.

Опубликовано Roman Moguchiy Понедельник, 23 сентября 2019 г.

«Кого может раздражать эта милая бойкая школьница, не понимаю», — вопрошает расследователь Роман Доброхотов.

«Страх консерваторов вряд ли когда-нибудь был более очевидным, чем когда они вместе стали атаковать 16-летнюю девочку Грету Тунберг. Они знают, что ее голос имеет силу. Она пугает их», — уверена правозащитница, писательница и бывшая военнослужащая Шарлотта Клаймер.

«Грета не боится»

Политики тоже не остались в стороне.

«Она кажется очень счастливой молодой девочкой со светлым и прекрасным будущим. Так приятно это видеть!» — написал Дональд Трамп в «Твиттере».

Ряд комментаторов тут же посчитал, что президент США троллит девушку, ведь она говорила, что ее не интересует встреча с Трампом, да и сам он прошел мимо в кулуарах саммита ООН, не удостоив ее своим вниманием.

При этом Тунберг на прошлой неделе встретилась с предшественником Трампа Бараком Обамой, и тот не поскупился на комплименты в адрес девочки.

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«Осознавая, что на ее поколение выпадут испытания, связанные с глобальным потеплением, она не боится требовать реальных действий», — написал Обама.

Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал, что инициатива сторонников Греты похвальна, и уверил общественность, что Франция не намерена вкладывать деньги в инициативы, увеличивающие глобальный углеродный след.

«Мы не можем просто смотреть, как наша молодежь протестует по пятницам из-за изменений климата и отвечать: “Все в порядке, мы все правильно делаем”. Нам еще далеко до цели», — написал Макрон.

При этом он добавил, что не считает ее жалобу в Комитет ООН эффективной, и призвал экоактивистов протестовать в тех странах Восточной Европы, которые заблокировали инициативу ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году — например, в Польше.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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