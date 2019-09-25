02:13 (мск), источник: BBC News Русская служба
Речь Греты Тунберг всколыхнула интернет. Но не совсем так, как ей хотелось бы
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в
Грета напомнила участникам саммита ООН, что, пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.
Вместе с 15 другими школьниками она подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран — Аргентины, Бразилии, Турции, Германии и Франции.
Тунберг считает, что эти страны недостаточно эффективно борются с глобальным потеплением и тем самым нарушают конвенцию о правах ребенка.
Ее заявления вызвали бурю довольно противоречивых эмоций в интернете.
Многие не поверили в искренность девушки и посчитали, что за ней стоят циничные лоббисты.
«Швеция водрузила Грету на паровоз и покатила по всему миру со старой песней про то, какая это продвинутая страна, и посмотрите, какое чудесное дитя у нас тут выросло и сейчас всех научит жить», — пишет «Повар войны».
«Тут задавались вопросом, как можно быть либералом и хейтить Грету. На самом деле — легко, если не путать либерализм с левым прогрессизмом. Классический либерализм — движение гуманистическое, оно ставит во главу угла человека. Да, человек важнее травы и животных», — уверен публичный интеллектуал Роман Федосеев.
«Я все понимаю. Я вообще все всегда понимаю про этот мир. Но когда люди начинают ненавидеть блаженных девочек, мне становится очень больно за людей», — пишет Мария Баронова.
Но и позитива в адрес шведской школьницы хватает.
«Вся страна у нас уже на Грету всполошилась —
«Кого может раздражать эта милая бойкая школьница, не понимаю», — вопрошает расследователь Роман Доброхотов.
«Страх консерваторов вряд ли
Политики тоже не остались в стороне.
«Она кажется очень счастливой молодой девочкой со светлым и прекрасным будущим. Так приятно это видеть!» — написал Дональд Трамп в «Твиттере».
При этом Тунберг на прошлой неделе встретилась с предшественником Трампа Бараком Обамой, и тот не поскупился на комплименты в адрес девочки.
«Осознавая, что на ее поколение выпадут испытания, связанные с глобальным потеплением, она не боится требовать реальных действий», — написал Обама.
Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал, что инициатива сторонников Греты похвальна, и уверил общественность, что Франция не намерена вкладывать деньги в инициативы, увеличивающие глобальный углеродный след.
«Мы не можем просто смотреть, как наша молодежь протестует по пятницам
При этом он добавил, что не считает ее жалобу в Комитет ООН эффективной, и призвал экоактивистов протестовать в тех странах Восточной Европы, которые заблокировали инициативу ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году — например, в Польше.