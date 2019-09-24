19:46 (мск), источник: ТАСС
Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»
Он будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Картина «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.
«Был выбран фильм «Дылда», — сказал он, добавив, что выбор комментировать не будет.