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19:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка превратила мусор соседа в «современное искусство»

С его неряшливостью она решила бороться с помощью творчества и юмора.

Пользовательница Сети из Далласа рассказала о необычном способе, который она придумала, чтобы пристыдить соседа.

Девушка прикрепила к посту снимок коробки из-под пиццы и бумажной салфетки, которые валялись рядом с входной дверью в общем коридоре. Queenlaqueffa уточнила, что мусор оставил ее сосед, и вот уже 10 дней он никак не хочет его за собой убирать.

Чтобы пристыдить неряшливого жильца, девушка оставила рядом с коробкой записку, похожую на описание картин и экспонатов в музеях. Мусор на полу она назвала «Покинутым». «Экспонат выполнен в стиле реализм. Использованный однажды, чтобы насладить тело и душу, теперь он брошен на полу, покинут и забыт», — написала в записке Queenlaqueffa.

Пост очень быстро стал вирусным, правда, так и осталось неизвестным, обратил ли сосед внимание на записку и убрал ли за собой «современное искусство».

Екатерина Гура

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