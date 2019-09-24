Что не так с речью Греты Тунберг в ООН? Объясняет экономист

Позицию Тунберг по просьбе «Секрета фирмы» проанализировал экономист Максим Блант, автор и ведущий программы «Деньги на Свободе»:
— Критика экономической политики развитых стран справедлива лишь отчасти. В частности, решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения наделало много шума и критики, в том числе и со стороны «капитанов бизнеса» из Кремниевой долины. Если брать шире, то проблема не только и не столько в экономической политике (и развитые страны на фоне развивающихся — сущие агнцы), сколько в ценностях, которые стремительно меняются. Сдвиги в массовом сознании, которые начались полвека назад, после нашумевшего доклада Римскому клубу, набрали критическую массу. Изменился сам подход к существованию человека и его взаимодействия с окружающим миром. Сто лет назад люди все еще активно покоряли природу. Сейчас наступило осознание того, что победа может оказаться пирровой. Это что касается основы.
Что касается адресата критики, звучащей от Греты Тунберг, то 10 лет назад в разгар кризиса возникла идея о том, что общество потребления себя изжило. Политики могут ввести ограничения, повысить экологические сборы и пошлины. Но если люди хотят менять «айфоны» раз в год, а автомобили раз в три года, никакие власти этого не изменят.
Блант также подверг критике и оригинальность идей шведской активистки:
— Барышня выступает вовсе не с собственными идеями. Все ее тезисы были давным давно сформулированы активистами, выступающими за переход к модели устойчивого развития.
Многие из этих идей используются для критики капитализма. Но проблема в том, что более эффективной модели, которая позволяла бы решать проблемы, в том числе и экологические, люди пока не придумали.
В качестве примера эффективного подхода со стороны государства экономист рассказал о Китае:
— Что касается решения проблем, о которых пытается говорить Грета, то последнее десятилетие характеризовалось тем, что самым быстрорастущим сегментом мировой экономики стала возобновляемая энергетика. Причем не только в экологически-продвинутой Европе или США.
Лидер последних лет — Китай. Это показывает, что регулирование может быть эффективным, а государство способно не только дотировать годами неконкурентоспособный сектор, но и сделать этот сектор прибыльным.