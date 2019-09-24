Минкульт: китайские туристы спровоцировали коллапс в «Царском селе»

22:24 (мск), источник: Коммерсантъ
«В министерство поступают массовые жалобы на “Царское село”, на массовый коллапс с туристами. Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. У нас красный уровень опасности в “Царском селе” для российских туристов», — цитирует госпожу Манилову «Интерфакс».
В связи с этим Минкульт поручил департаменту музеев и руководству ГМЗ урегулировать ситуацию с туристическим потоком иностранных туристов при посещении музея. При этом размер музея не позволяет увеличить нагрузку. «Интерес к музею будет только расти, значит надо вводить регуляторы. Не должны наши граждане, которые приезжают со всей страны, мириться. Люди начинают воспринимать это как норму жизни», — сказала госпожа Манилова.
Директор ГМЗ Ольга Таратынова сообщила, что в 2020 году планируется введение электронной системы продажи билетов по паспортам. «Мы хотим, учитывая успех именных билетов, со следующего года ввести электронные именные билеты по времени, чтобы посетители приезжали к определенному времени, а не стояли в очереди. Это единственный выход», — сказала госпожа Таратынова. Сейчас ожидание в очереди за билетами в музей, по ее словам, составляет четыре часа.