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22:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Минкульт: китайские туристы спровоцировали коллапс в «Царском селе»

Из-за наплыва туристов из Китая в государственном музее-заповеднике (ГМЗ) «Царское село» в городе Пушкин объявлен «красный уровень опасности» для российских туристов, заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова. В музее планируют ввести систему электронных билетов.

Источник: РИА "Новости"

«В министерство поступают массовые жалобы на “Царское село”, на массовый коллапс с туристами. Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. У нас красный уровень опасности в “Царском селе” для российских туристов», — цитирует госпожу Манилову «Интерфакс».

В связи с этим Минкульт поручил департаменту музеев и руководству ГМЗ урегулировать ситуацию с туристическим потоком иностранных туристов при посещении музея. При этом размер музея не позволяет увеличить нагрузку. «Интерес к музею будет только расти, значит надо вводить регуляторы. Не должны наши граждане, которые приезжают со всей страны, мириться. Люди начинают воспринимать это как норму жизни», — сказала госпожа Манилова.

По ее словам, необходимо создать систему, при которой для зарубежных граждан будут выделены определенные дни посещения ГМЗ. Такой подход будет способствовать улучшению доступа российских туристов в Большой Екатерининский дворец.

Директор ГМЗ Ольга Таратынова сообщила, что в 2020 году планируется введение электронной системы продажи билетов по паспортам. «Мы хотим, учитывая успех именных билетов, со следующего года ввести электронные именные билеты по времени, чтобы посетители приезжали к определенному времени, а не стояли в очереди. Это единственный выход», — сказала госпожа Таратынова. Сейчас ожидание в очереди за билетами в музей, по ее словам, составляет четыре часа.

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