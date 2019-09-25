00:53 (мск), источник: Коммерсантъ
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть
Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах. Также у них будет возможность получить компенсацию с соблюдением гарантий, которые установлены ТК РФ в случае расторжения договоров.
Реорганизация в МЧС России началась осенью 2018 года в рамках поручения президента России Владимира Путина. В результате преобразований должны быть сокращены лишние управленческие звенья, а также решена проблема с дублированием функций у сотрудников ведомства.