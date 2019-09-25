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00:53 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах. Также у них будет возможность получить компенсацию с соблюдением гарантий, которые установлены ТК РФ в случае расторжения договоров.

Реорганизация в МЧС России началась осенью 2018 года в рамках поручения президента России Владимира Путина. В результате преобразований должны быть сокращены лишние управленческие звенья, а также решена проблема с дублированием функций у сотрудников ведомства.

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