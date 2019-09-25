03:25 (мск), источник: Известия
Из штата вон: до конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. человек
Наибольшие риски попасть под сокращения у сотрудников обрабатывающих производств и чиновников.
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут, замечают эксперты. Более того, реальные масштабы увольнений значительнее статистических, ведь зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию. По информации Росстата, наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, госслужбе и в сфере образования.
Данные о возможных увольнениях представлены в информации Росстата для мониторинга
Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тыс. человек. На втором месте по численности тех, кто может лишиться работы, — отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, здесь без заработка могут остаться 7,7 тыс. человек. Следом идет сфера образования, в которой работодатели сообщили о планах расстаться с 5,2 тыс. сотрудников.
В 2016—2018 годах во II квартале работодатели сообщали о планах расстаться 78,5 тыс., 58,2 тыс. и 57,1 тыс. сотрудников соответственно.
Также важно уточнить, что увольнение 51,6 тыс. человек нельзя назвать массовыми — речь идет о менее чем 0,1% рабочей силы в стране (75,6 млн человек).
Информацию о предстоящих сокращениях также отслеживает Минтруд. Там «Известиям» не предоставили свои данные: информацию, собранную вероятно по разным методикам, сравнивать некорректно, пояснили в
В обрабатывающей промышленности традиционно происходят наиболее масштабные увольнения, такая тенденция сложилась ещё с 2000-х годов, рассказал профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В данной сфере чаще всего внедряют новые технологии, и вслед за этим может следовать оптимизация штата компании.
Очень сильный фактор сейчас — падение реальных доходов населения. Соответственно, снижается потребление, нужно производить меньше товаров и услуг — бизнес может оптимизировать издержки, сократив персонал.
Поэтому под ударом и те, кто работает в сфере обслуживания, строительства, — сказал эксперт.
По его мнению, реальные сокращения гораздо масштабнее статистических: ведь многие работодатели предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон (если не заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию). В этом случае можно выплатить работнику лишь один оклад, а при сокращении необходимо два, плюс третий, если за первые два месяца он не найдет работу, напомнил Александр Сафонов.
Помимо пособия по безработице, в службах занятости можно получить и другую помощь. Например, пройти профориентационное тестирование или выучиться на новую специальность за счёт государства. Также можно получить субсидию на открытие собственного дела — несколько десятков или даже сотен тысяч рублей (в зависимости от региона). При этом чиновники часто готовы помочь составить учредительные документы и написать
И всё же сокращения действительно становятся всё менее масштабными, подтвердил данные официальной статистики глава «Деловой России» Алексей Репик. Это связано не столько с
— Гораздо большие опасения вызывают не сокращения, а возможная нехватка персонала, — считает Алексей Репик.
К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны, и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться, писали ранее «Известия». К таким выводам пришли специалисты РАНХиГС. По мнению авторов исследования, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек.