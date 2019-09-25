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10:26 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве рассказали, как правильно питаться осенью

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Употребление свежих овощей и фруктов помогает поддержать иммунитет осенью, заявил RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Источник: РИА Новости

Эксперт призвал есть оставшиеся после летнего сезона овощи и фрукты именно в свежем виде. Консервированные и замороженные продукты он предложил оставить на зиму.

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Кроме того, он отметил необходимость приема витаминно-минеральных комплексов, а также призвал не переедать и активно заниматься спортом.

«Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше», — отметил диетолог.

Он напомнил, что мужчине необходимо потреблять около двух тысяч калорий в день, а женщине около 1,8 тысячи калорий.

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