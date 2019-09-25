В Минздраве рассказали, как правильно питаться осенью

Эксперт призвал есть оставшиеся после летнего сезона овощи и фрукты именно в свежем виде. Консервированные и замороженные продукты он предложил оставить на зиму.
Кроме того, он отметил необходимость приема витаминно-минеральных комплексов, а также призвал не переедать и активно заниматься спортом.
«Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше», — отметил диетолог.
Он напомнил, что мужчине необходимо потреблять около двух тысяч калорий в день, а женщине около 1,8 тысячи калорий.