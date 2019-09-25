Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Моложе в книге, чем в киноКаким был «настоящий» Шерлок Холмс?
Фоторепортажи
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
10:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Ненаказуемый порог скорости может быть снижен до 10 км/ч в новой редакции КоАП

Ненаказуемый порог превышения скорости могут пересмотреть в новой редакции КоАП России. Об этом рассказал замначальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио».

«МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч, — заявил он. — Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года».

Новость
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые подробности от ГИБДД

Активные дискуссии о пересмотре ненаказуемого порога, напомним, ведутся с 2018 года, «Ъ» об этом неоднократно рассказывал. ГИБДД, Минтранс и правительство Москвы идею поддержали, но конкретного решения принято так не было.

В марте 2019 года в правительстве неофициально говорили, что предложение выглядит «сырым» и не проработанным. «Единая Россия» инициативу не поддержала.

Что касается нового КоАП, то концепцию нового кодекса правительство опубликовало в июне 2019 года. Владимир Кузин не исключил, что в документе пропишут, помимо всего прочего, и штраф и за опасное вождение. Этот термин, напомним, появился в ПДД в 2016 году, но санкции в КоАПе так и не появилось. Планировалось, что штраф составит 5 тыс. руб.

Читайте также
ГИБДД предложило ориентироваться на потребности водителей и пешеходов при организации движения на дорогах
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа© Ньюстюб
 Зеленский спровоцировал скандал в США
Сечин написал письмо Путину. Чем опять недоволен глава «Роснефти»
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Почти 52 тысячи россиян могут лишиться работы
Приставов хотят наделить правом взламывать двери в квартирах
Фанат попросил денег на банку пива и собрал миллион долларов
Китайские туристы спровоцировали коллапс в «Царском селе»
Здоровье
У Собчак разглядели экзематозный дерматит И вылечили от предположительной болезни.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новый Nissan Patrol: первые фото и видео Nissan представил первые фотографии и небольшие видеоролики обновленного внедорожника Patrol
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
Минфин выделил деньги на временное здание Госдумы
В Челябинске будут искать пивзавод на месте строительства дороги
Из мусора достали 700 млн рублей
Дети
Звезды, ставшие мамами до 20 лет В нашей подборке – звезды, которые стали мамами в юном возрасте и доказали: материнство карьере не помеха
Леди
«Женщина-солнце»: Татьяна Буланова вышла на сцену в ярком платье Звезда восхитила сеть ярким образом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь