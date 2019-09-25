Рыбаки поймали гигантского тунца весом 272 кг

Три рыбака из Корка в Ирландии поймали синего тунца длиной 2,4 метра и весом 272 кг, сообщает Dailystar.
Это самая крупная рыба, пойманная в Ирландии в этом году.
Дейв Эдвардс с друзьями рыбачил примерно в 5 км к югу от залива Кортмачерри. Мужчины участвуют в государственной программе по изучению размера популяции синего тунца в Атлантике. Крупную рыбу ловят, взвешивают, а затем отпускают назад.
Гигантского тунца пришлось взвешивать прямо в воде. Он был настолько тяжелый, что его не удалось затащить в лодку.
По словам экспертов, в Японии, где много ценителей морских деликатесов, рыба такого размера может стоить около 3,4 млн долларов (216 млн рублей).
Самый крупный из пойманных синих тунцов достигал в длину 4,6 м и весил 684 кг.