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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбаки поймали гигантского тунца весом 272 кг

Его выпустили обратно в океан.

Три рыбака из Корка в Ирландии поймали синего тунца длиной 2,4 метра и весом 272 кг, сообщает Dailystar.

Это самая крупная рыба, пойманная в Ирландии в этом году.

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Дейв Эдвардс с друзьями рыбачил примерно в 5 км к югу от залива Кортмачерри. Мужчины участвуют в государственной программе по изучению размера популяции синего тунца в Атлантике. Крупную рыбу ловят, взвешивают, а затем отпускают назад.

Гигантского тунца пришлось взвешивать прямо в воде. Он был настолько тяжелый, что его не удалось затащить в лодку.

По словам экспертов, в Японии, где много ценителей морских деликатесов, рыба такого размера может стоить около 3,4 млн долларов (216 млн рублей).

Самый крупный из пойманных синих тунцов достигал в длину 4,6 м и весил 684 кг.

Анна Лысенко

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