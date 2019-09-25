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16:18 (мск), источник: РИА Новости

Священник: руководство Роскосмоса перед каждым пуском к МКС молится в храме

БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен — РИА Новости. Руководители Роскосмоса перед каждым пилотируемым запуском молятся Богу об удачном старте, рассказал в интервью РИА Новости настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий (Бычков).

Источник: РИА "Новости"

«Все руководители Роскосмоса приходят к нам в храм перед пуском, а потом еще раз, после запуска, благодарят Бога, ставят свечи», — рассказал он.

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В том числе, по его словам, храм посещал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководители предприятий и генеральные конструктора. Однако неизвестно, был ли он в этот раз перед предстоящим пуском — в среду с Байконура к МКС стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Протоиерей также поведал, что руководство Роскосмоса оказывает храму помощь. «Владимир Поповкин (руководитель Роскосмоса с 2011 по 2013 годы — ред.) приходил к нам исповедоваться, иконы дарил. Большую помощь нашему приходу оказывал Анатолий Перминов (руководитель Роскосмоса в 2004—2011 годах — ред.)», — сказал протоиерей.

«Вы видите, мы поддерживаем Роскосмос, Роскосмос поддерживает нас. У нас сложились теплые и доверительные отношения. Общаемся с генеральными конструкторами, инженерами, рабочими на космодроме, находим с ними понимание, поддерживаем друг друга, а значит, двигаем прогресс вперед», — отметил протоиерей.

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