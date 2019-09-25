14:28 (мск), источник: "Российская газета"
В костромском лесу нашли свалку денег
Костромичи обеспокоены тем, что советские деньги, захороненные в бывших ракетных шахтах, могут загрязнять грунтовые воды.
В лесах Костромской области грибники обнаружили пачки советских купюр, аккуратно упакованных в пластиковые пакеты. Они были разбросаны по поверхности земли в окрестностях бывших ракетных шахт.
Жители Судиславского района Костромской области неожиданно почувствовали себя миллионерами. В 36 километрах от Костромы, неподалеку от железнодорожной платформы «411 километр», обнаружилось «месторождение» денег. Купюры с гербом СССР образца 1961 года достоинством один, три, пять рублей и пятидесятирублевки с портретом Ленина образовали в лесу настоящий ковер.
«В лесу творится полное безобразие! Земля разрыта, из нее торчат вскрытые пакеты с деньгами. Деньги старые, грязные, местами обгоревшие — отравляют воду и землю. С этой денежной свалкой нужно
Своими опасениями любители «тихой охоты» поделились с общественниками. Место расположения одной из «денежных помоек» грибники нанесли на «Карту свалок» Общероссийского народного фронта.
«Мы выезжали в Судиславский район по одному из адресов, отмеченных на интерактивной карте свалок ОНФ — законсервированной шахте бывшей ракетной дивизии. По мнению заявителя, герметичность одной из шахт нарушена. Это вызывает беспокойство
В советские годы Костромская область входила в состав так называемого «ядерного щита» страны. На ее территории дислоцировалась дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН), на вооружении которой находились баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Они размещались в
Однако после подписания международного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений ракеты из костромских ШПУ извлекли, а сами шахты взорвали.
Как пояснил «РГ» бывший начальник инженерной службы костромской ракетной дивизии Александр Жук, в общей сложности на территории Костромской области было ликвидировано более 90 ШПУ и несколько площадок наземных стартов.
В последние годы особый интерес к шахтам с замурованными в них старыми советскими деньгами стали проявлять не экологи и не нумизматы, а мародеры, охотящиеся за оставленными в земле участками дорогостоящего электрического кабеля.
В 2006 году на территории Сумароковского заказника в Красносельском районе области полиция поймала жителя Новгорода, который ради добычи металла пригнал на бывшую ракетную площадку у деревни Иконниково гусеничный трактор.
Во время проведения незаконных земляных работ он разрыл шахту и повредил ценные породы деревьев. Против охотника за металлом возбудили дело по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемой природной территории».
После этого правоохранители еще неоднократно находили следы охотников за металлом у деревень Асафово и Филипцево. Тайные поиски военных сокровищ продолжаются в костромских лесах и до сих пор.
Весть о найденных в лесу миллионах заставила меня отправиться в командировку в Судиславский район. На грунтовой дороге, ведущей к бывшей ракетной площадке, я обнаружила несколько машин грибников. Вглубь леса примерно на километр от основной трассы вела разъезженная широкими колесами «Урала» грунтовая дорога. В конце дороги я обнаружила тупик, перевязанный сигнальной лентой.
Свежая табличка предупреждала об опасности нахождения в зоне ШПУ. Но водителей тяжелой техники эти аншлаги, судя по всему, не испугали: прямо за запретным периметром следы тяжелой техники тянулись в лес, где зияли свежие котлованы.
Многие купюры находились в банковских мешках с отметками кассиров. В советские времена за один такой пакет с «полтинниками» вполне можно было бы купить дефицитную «Волгу». Теперь же эти деньги, никому не нужные, валяются в грязи вместе с остальным мусором.
У котлована виднелись следы костра и брошенные рабочими пустые упаковки «Ролтона»: очевидно, копатели работали здесь так долго, что успели проголодаться. Остатки нехитрого обеда вместе с пластиковыми упаковками визитеры побросали в лесу. Спустя 20 лет грозный советский «ядерный щит» превратился в обычную свалку.
Комментарии
Валентина Ямщикова,
— В отличие от соседней Ивановской области, где деньги захоронили в десятки шахт, Кострома в 1996 году обошлась «малой кровью»: у нас захоронили только восемь — по 60 тонн денежной массы в каждую.
В 1996 году я работала специалистом в Олкомэкологии и дала отрицательное заключение на захоронение в шахты денежной массы, поскольку после взрыва стволов шахт нарушилась их герметичность, и вредные вещества, содержащиеся в отработанной денежной массе, могли отравить грунтовые воды. Я считаю, что перед департаментом природных ресурсов, муниципалитетами и экспертами минобороны стоит очень серьезная задача: необходимо выяснить, что на самом деле происходит на тех площадках, где велись захоронения денег, и довести эту информацию до общественности.
Александр Жук, подполковник в отставке, бывший начальник инженерной службы костромской ракетной дивизии:
— Месяц назад ко мне подъехали одни деятели, которые интересовались: можно ли заработать на сдаче металла из стволов шахт. Они изготовлены из высоколигированной корабельной стали толщиной около 10 миллиметров. В советские времена из нее делали подводные лодки.
Они — побочный продукт. Те, кто копает землю вокруг шахт, пытаются взять не деньги, а металл.