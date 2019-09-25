Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Никаких выплатКак работодатели обманывают при увольнении
Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
14:28 (мск), источник: "Российская газета"

В костромском лесу нашли свалку денег

Костромичи обеспокоены тем, что советские деньги, захороненные в бывших ракетных шахтах, могут загрязнять грунтовые воды.

Источник: Российская газета

В лесах Костромской области грибники обнаружили пачки советских купюр, аккуратно упакованных в пластиковые пакеты. Они были разбросаны по поверхности земли в окрестностях бывших ракетных шахт.

Месторождение денег

Жители Судиславского района Костромской области неожиданно почувствовали себя миллионерами. В 36 километрах от Костромы, неподалеку от железнодорожной платформы «411 километр», обнаружилось «месторождение» денег. Купюры с гербом СССР образца 1961 года достоинством один, три, пять рублей и пятидесятирублевки с портретом Ленина образовали в лесу настоящий ковер.

Только вот радости местным жителям советское богатство не принесло.

«В лесу творится полное безобразие! Земля разрыта, из нее торчат вскрытые пакеты с деньгами. Деньги старые, грязные, местами обгоревшие — отравляют воду и землю. С этой денежной свалкой нужно что-то делать», — возмущается грибник Валерий Смирнов.

Своими опасениями любители «тихой охоты» поделились с общественниками. Место расположения одной из «денежных помоек» грибники нанесли на «Карту свалок» Общероссийского народного фронта.

Читайте также
При перевозке в Гохран золотые монеты подменили гаечными ключами

«Мы выезжали в Судиславский район по одному из адресов, отмеченных на интерактивной карте свалок ОНФ — законсервированной шахте бывшей ракетной дивизии. По мнению заявителя, герметичность одной из шахт нарушена. Это вызывает беспокойство из-за возможности загрязнения подземных вод токсическими веществами. В том, что находиться в этом месте небезопасно, мы убедились сами. На месте бывших сооружений образовались многочисленные провалы, которые затоплены водой. В некоторых местах валяются полуистлевшие деньги. Откуда они там взялись — неизвестно. Мы обратились в лесничество, чтобы они проинформировали граждан об опасности, законсервировали территорию или поставили шлагбаум. Кроме этого, мы обратились в Росприроднадзор, чтобы эксперты взяли образцы воды и почвы. Оттуда нам пришел ответ, что экологического загрязнения нет», — сообщила «РГ» руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Коновалова.

Осколки ядерного щита

Читайте также
С серпом, молотом и следами ржавчины. Особые приметы советского паспорта

В советские годы Костромская область входила в состав так называемого «ядерного щита» страны. На ее территории дислоцировалась дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН), на вооружении которой находились баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Они размещались в шахтно-пусковых установках (ШПУ), спрятанных в лесах, а также на «ядерных поездах» в составе боевых железнодорожных ракетных комплексов.

Однако после подписания международного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений ракеты из костромских ШПУ извлекли, а сами шахты взорвали.

Как пояснил «РГ» бывший начальник инженерной службы костромской ракетной дивизии Александр Жук, в общей сложности на территории Костромской области было ликвидировано более 90 ШПУ и несколько площадок наземных стартов.

Некоторые шахты превратили в места захоронения бывшей в употреблении денежной массы. По воспоминаниям очевидцев, работы вели в обстановке строгой секретности.
Читайте также
Россиянин нашел в доме тайник со старинным кладом

В последние годы особый интерес к шахтам с замурованными в них старыми советскими деньгами стали проявлять не экологи и не нумизматы, а мародеры, охотящиеся за оставленными в земле участками дорогостоящего электрического кабеля.

В 2006 году на территории Сумароковского заказника в Красносельском районе области полиция поймала жителя Новгорода, который ради добычи металла пригнал на бывшую ракетную площадку у деревни Иконниково гусеничный трактор.

Во время проведения незаконных земляных работ он разрыл шахту и повредил ценные породы деревьев. Против охотника за металлом возбудили дело по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемой природной территории».

В 2007 году суд приговорил обвиняемого к штрафу в пять тысяч рублей и обязал возместить нанесенный природе вред.

После этого правоохранители еще неоднократно находили следы охотников за металлом у деревень Асафово и Филипцево. Тайные поиски военных сокровищ продолжаются в костромских лесах и до сих пор.

Читайте также
Back in the USSR, или Незабываемые приключения студента в горах

«Волга» в пакете

Весть о найденных в лесу миллионах заставила меня отправиться в командировку в Судиславский район. На грунтовой дороге, ведущей к бывшей ракетной площадке, я обнаружила несколько машин грибников. Вглубь леса примерно на километр от основной трассы вела разъезженная широкими колесами «Урала» грунтовая дорога. В конце дороги я обнаружила тупик, перевязанный сигнальной лентой.

Свежая табличка предупреждала об опасности нахождения в зоне ШПУ. Но водителей тяжелой техники эти аншлаги, судя по всему, не испугали: прямо за запретным периметром следы тяжелой техники тянулись в лес, где зияли свежие котлованы.

На краю одного из них я нашла россыпи советских денег: синие «пятерки», зеленые «трешки», советские «полтинники»… На некоторых ассигнациях виднелись карандашные следы и заломы: деньги были явно не новые.
Читайте также
Археологи раскопали стены потерянного новгородского храма XIV века

Многие купюры находились в банковских мешках с отметками кассиров. В советские времена за один такой пакет с «полтинниками» вполне можно было бы купить дефицитную «Волгу». Теперь же эти деньги, никому не нужные, валяются в грязи вместе с остальным мусором.

У котлована виднелись следы костра и брошенные рабочими пустые упаковки «Ролтона»: очевидно, копатели работали здесь так долго, что успели проголодаться. Остатки нехитрого обеда вместе с пластиковыми упаковками визитеры побросали в лесу. Спустя 20 лет грозный советский «ядерный щит» превратился в обычную свалку.

Комментарии

Валентина Ямщикова, инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения «Во имя жизни»:

— В отличие от соседней Ивановской области, где деньги захоронили в десятки шахт, Кострома в 1996 году обошлась «малой кровью»: у нас захоронили только восемь — по 60 тонн денежной массы в каждую.

Все работы проводились тайно. В условиях информационного вакуума вопрос, что именно захоронили в этих шахтах, до сих пор волнует людей.
Читайте также
В Башкирии по вине приставов по полю разбросало сотни копий паспортов

В 1996 году я работала специалистом в Олкомэкологии и дала отрицательное заключение на захоронение в шахты денежной массы, поскольку после взрыва стволов шахт нарушилась их герметичность, и вредные вещества, содержащиеся в отработанной денежной массе, могли отравить грунтовые воды. Я считаю, что перед департаментом природных ресурсов, муниципалитетами и экспертами минобороны стоит очень серьезная задача: необходимо выяснить, что на самом деле происходит на тех площадках, где велись захоронения денег, и довести эту информацию до общественности.

Александр Жук, подполковник в отставке, бывший начальник инженерной службы костромской ракетной дивизии:

— Месяц назад ко мне подъехали одни деятели, которые интересовались: можно ли заработать на сдаче металла из стволов шахт. Они изготовлены из высоколигированной корабельной стали толщиной около 10 миллиметров. В советские времена из нее делали подводные лодки.

На мой взгляд, находящиеся в шахтах деньги сегодня никому не нужны, даже нумизматам.

Они — побочный продукт. Те, кто копает землю вокруг шахт, пытаются взять не деньги, а металл.

 ЦИК направит в Кремль предложения о статусе местных избиркомов
Путин назвал смысл госуправления
Путин заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
СМИ узнали подробности извинений Зеленского перед Кадыровым
Как выглядит «крупнейший аэропорт в мире» (фото)
Греф предрек первую революцию госуправления
Разгадана одна из главных тайн Мачу-Пикчу
Здоровье
У Собчак разглядели экзематозный дерматит И вылечили от предположительной болезни.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые подробности от ГИБДД Стали известны примерные сроки, когда вопрос о снижении так называемого «нештрафуемого порога» будет вынесен на обсуждение законодателей
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Дети
Меган Маркл и принц Гарри взяли сына на официальную встречу в ЮАР В сети появились трогательные кадры с Арчи
Леди
«Женщина-солнце»: Татьяна Буланова вышла на сцену в ярком платье Звезда восхитила сеть ярким образом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь