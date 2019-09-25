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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали одну из главных тайн Мачу-Пикчу

Древнее святилище инков Мачу-Пикчу считается одним из величайших архитектурных достижений человечества. Оно построено на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря. Такое местонахождение святилища давно озадачило ученых: почему инки построили свой шедевр в почти недоступном месте?

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что это может быть связано с геологическими разломами.

Геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Бразилии в Риу-Гранди-ду-Сул представил результаты геоархеологического анализа участка Мачу-Пикчу на ежегодном собрании Геологического общества Америки. Они показали, что инки намеренно построили Мачу-Пикчу и некоторые свои города в местах, где встречаются тектонические разломы.

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«Расположение Мачу-Пичу не случайно», — говорит цитирует ученого Science Daily.

Используя спутниковые снимки и наземные замеры, Менегат нанес на карту сеть пересекающихся разломов под объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Разломы и трещины сильно различаются по масштабу: от крошечных трещин до крупных линеаментов длиной до 175 км.

Некоторые из этих разломов ориентированы с северо-востока на юго-запад, а другие — с северо-запада на юго-восток. В итоге они создают форму буквы Х, пересекаясь под Мачу-Пикчу.

Зоны святилища, сельскохозяйственные поля в округе и даже отдельные здания и лестницы ориентированы в соответствии с крупными разломами, говорит ученый.

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Строительство с учетом разломов давало инкам большие преимущества: например, в местах разломов проще было добывать и обрабатывать камень, а по трещинам направлялась талая и дождевая вода. Эти же трещины спасали инков от наводнений. Около двух третей работ по строительству святилища были связаны с сооружением подземных дренажей, говорит Менегат.

Анна Лысенко

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