14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали одну из главных тайн Мачу-Пикчу
Древнее святилище инков
В новом исследовании ученые пришли к выводу, что это может быть связано с геологическими разломами.
Геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Бразилии в Риу-Гранди-ду-Сул представил результаты геоархеологического анализа участка
«Расположение
Используя спутниковые снимки и наземные замеры, Менегат нанес на карту сеть пересекающихся разломов под объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Разломы и трещины сильно различаются по масштабу: от крошечных трещин до крупных линеаментов длиной до 175 км.
Зоны святилища, сельскохозяйственные поля в округе и даже отдельные здания и лестницы ориентированы в соответствии с крупными разломами, говорит ученый.
Строительство с учетом разломов давало инкам большие преимущества: например, в местах разломов проще было добывать и обрабатывать камень, а по трещинам направлялась талая и дождевая вода. Эти же трещины спасали инков от наводнений. Около двух третей работ по строительству святилища были связаны с сооружением подземных дренажей, говорит Менегат.
Анна Лысенко