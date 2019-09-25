Как выглядит «крупнейший аэропорт в мире» (фото)

Сообщается, что воздушная гавань была построена по проекту Захи Хадид к 70-летию основания КНР. Он расположен в 46 километрах к югу от центра Пекина.
Площадь пассажирского терминала — 700 тысяч квадратных метров. По данным западных СМИ, «Дасин» стал самым сложным инженерным проектом такого масштаба. Это крупнейшее в мире отдельно стоящее здание аэропорта без структурных швов. Его стальная крыша равна 98 футбольным полям.
Строительство «Дасина» заняло пять лет и стоило инвесторам около 63 миллиардов долларов.
В новом аэропорту есть четыре взлетно-посадочные полосы. На момент открытия пропускная способность воздушной гавани составит около 45 млн пассажиров в год. Предполагается, что к 2025 году пропускная способность «Дасина» составит около 72 миллионов пассажиров в год, а в дальнейшем он сможет обслуживать более 100 миллионов пассажиров в год и станет крупнейшим аэропортом в мире.
Основными авиакомпаниями аэропорта станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Кроме того, в новый аэропорт свои маршруты переведут еще 50 иностранных авиакомпаний, среди которых и российский «Аэрофлот».